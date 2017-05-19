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10 причин есть больше сливочного масла
С 20-х годов прошлого века популярность сливочного масла существенно уменьшилась, в основном по той причине, что его стали считать причиной атеросклероза сердечных артерий.
При этом сливочное масло издавна является одним из наиболее уважаемых продуктов жителей Тибета. Самым знаменитым методом употребления масла является продукт под названием «tsocha». В его состав входят масло из молока яка, зеленый чай и соль. Этот напиток жители Тибета пьют несколько раз в день.
О крепком здоровье и долголетии жителей этого региона известно всем, так что, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к этому продукту.
Вот десять причин, по которым стоит отдать должное сливочному маслу для здоровья и оптимального веса:
1. Сливочное масло является наиболее легко всасываемым источником витамина А. Последний поддерживает надпочечники и щитовидную железу.
2. Жирные кислоты сливочного масла облегчают всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, Д, К. Из этого следует, что овощи становятся более полезными (и вкусными), если их есть вместе со сливочным маслом.
3. Употребление сливочного масла не ведет к избыточному весу. Химическая структура составляющих его жирных кислот такова, что после всасывания они расходуются только на энергообеспечение, но не на жировые отложения. После употребления масла появляется чувство насыщения. Последнее уменьшает чувство голода и, соответственно, препятствует перееданию.
4. Сливочное масло богато антиоксидантами. Антиоксиданты наделяют масло мощными защитными свойствами от рака и атеросклероза.
5. Непастеризованное сливочное масло содержит так называемый фактор антитугоподвижности (Wulzen фактор). Последний обладает лечебным действием при артритах, катаракте и уменьшении эластичности артерий.
6. Сливочное масло является хорошим источником йода. Причем йод в сливочном масле находится в эффективно всасываемой форме. Именно снижение популярности масла в пользу маргарина стало важной причиной вспышки эпидемии зоба (разрастания щитовидной железы) в начале прошлого века.
7. Сливочное масло улучшает здоровье пищеварительного тракта. Оно снижает частоту диареи у детей и запоров у взрослых.
8. Высокое содержание витамина К2 предотвращает развитие кариеса и остеопороза.
9. Жирные молекулы сливочного масла снимают хроническое воспаление и предотвращают проникновение токсинов через стенку пищеварительной системы.
10. Секретный ингредиент в масле – это вещество под названием битурат. Оно понижает уровень вредного холестерина и триглицеридов (липидов), и повышает чувствительность к инсулину на впечатляющие 300%. Удивительно, но с потребителями сливочного масла реже случаются инфаркты.
Не вызывает никакого сомнения, что сливочное масло пало жертвой заговора тех, кто получают прибыли от продажи дешевых растительных масел и трансжиров.
Обращаем ваше внимание, что сливочное масло, изготовленное из молока пастбищных коров, на много порядков выше по своим лечебным качествам масла непастбищных буренушек. Именно поэтому стоит всеми силами искать такое масло
Источник Мир красоты
Теги: Донбасс, здоровье, польза
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