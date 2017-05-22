Все рубрики раздела
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки12:10
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
- Донецк глазами чешского журналиста10:44
- В мае расцветают даже столетние пни10:20
7 секретов искусства расслабления
Напряжение и стресс действуют негативно на человека. Ухудшается здоровье, концентрация, память, работоспособность. Со временем, если не научится расслабляться, состояние напряжения может перейти в хроническую форму. На самом деле, в искусстве расслабления нет ничего сложного, и если есть желание, всему можно обучиться. Ниже рассмотрим несколько главных секретов расслабления, которые помогут более эффективно отдыхать и восстанавливать энергию.
1. Умение переключаться.
Проблема многих людей состоит в том, что они сами, бессознательно оставляют свои мысли там, где есть напряжение. Например, человек испытывает частые стрессы из-за проблем на работе, и даже когда он находиться за пределами офиса, он продолжает думать над разрешением рабочих трудностей, пытаясь, таким образом, приблизить успех. Но, как правило, это не приносит никакого положительного эффекта. Уставший мозг не может продуктивно искать решение, генерировать идеи, выстраивать логические цепочки. Поэтому, первый секрет искусства расслабления – это умение переключать свое внимание, с объекта, который является источником напряжения.
2. Умение вовремя останавливаться и делать перерыв.
Человек по своей сути очень выносливое существо, которое может выдерживать любое давление и приспосабливаться к жизни в любых условиях, даже самых некомфортных. И то, что мы, как цивилизация, дожили до сегодняшних дней, в очередной раз это доказывает. Но, чтобы уметь расслабляться, необходимо научиться контролировать эти процессы. Не воспринимать напряжение, как норму жизни. В экстремальных обстоятельствах, мы не можем чувствовать себя максимально комфортно и пребывать в гармонии души, духа и тела. Поэтому, важно уметь останавливаться и делать небольшие перерывы, чтобы восстанавливать энергию и снимать нежелательное напряжение. Даже самые отважные воины в истории, иногда отступали, и в этом заключалась их стратегическая хитрость – они восстанавливались, чтобы потом атаковать с новой силой.
3. Сила воды.
Мало кто пользуется силой воды для расслабления, или же люди делают это не сознательно. У многих сегодня есть традиция ездить в отпуск или на отдых к водоему. И люди делают так не потому, что им негде помыться, и даже не потому, что им хочется поплавать. Многие люди делают это по привычке, и не осознают своих главных мотивов. Дело в том, что вода обладает мощнейшей силой – она может очищать не только наше тело и одежду, но и избавлять от накопленного психологического негатива и напряжения. Поэтому, в искусстве расслабления необходимо обязательно использовать силу воды. Если нет возможности выбраться на водоем, или хотя бы в бассейн, можно устроить себе релаксацию прямо в ванной, и выйти из нее помолодевшими и отдохнувшими.
4. Полная изоляция.
Мало кто может позволить себе полную изоляцию, но те, кто регулярно практикует такой метод расслабления, знают, насколько это эффективно. Периодически себе можно позволить полное отключение от всего мира и людей, чтобы дать свободу своим мыслям, и выход негативу. Расслабляться в одиночестве не скучно, и даже наоборот. Такой вид отдыха намного эффективнее, и восстановление наступает гораздо быстрее.
5. Медитация.
Самый популярный, и в то же время наиболее эффективный способ за короткий промежуток времени не просто избавиться от напряжения, но и наполниться позитивной энергией. Преимущество медитации состоит в том, что ее можно практиковать где угодно, независимо от обстоятельств. Правда, для того, чтобы медитировать в людных местах, понадобятся тренировки.
6. Сон.
Как бы банально это ни звучало, но сон способен восстановить нашу душевную и физическую энергию, помогает расслабиться. Секрет расслабления состоит в том, чтобы наладить регулярный сон, и приноровиться к соблюдению режима. Именно регулярный сон, повторяющийся ежедневно в те же часы, не только помогает эффективно расслабиться, но и повышает стрессоустойчивость.
7. Минимум эмоциональных нагрузок.
Эмоции, даже такие как радость, удивление, восторг, приводят нас в состояние напряжения. Если нужно эффективно отдохнуть и расслабиться, следует в моменты релаксации избегать больших эмоциональных нагрузок. Спокойствие способствует скорейшему восстановлению нашей внутренней энергии и организма.
Регулярный отдых – это не напрасная трата времени, а разумное управление личной энергией!
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, отдых, советы, усталость
- В Україні конфіскують все вугілля із «Л/ДНР»07:00
- Житель Луганска пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" банкноты царской России – Госпогранслужба22:30
- Сегодня боевики уже 16 раз обстреливали позиции сил АТО на Донбассе, - штаб20:10
- ВИБІР ПРОФЕСІЇ: ПОНАД 300 СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИЇХАЛИ НА МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ ДО КРАМАТОРСЬКА18:10
- Мотузяник сообщил о возобновлении боев в Донецком аэропорту 17:50
- В Донецкой области на мине подорвался трактор, тракторист контужен16:40
- Жебрівський обіцяє 30 млн грн місту на Донеччині, яке першим перекладе всі назви та вивіски українською 16:15
- На Донбассе пятилетняя девочка умерла из-за лекарств 14:30
- При «ДНР» химический гигант «Стирол» штампует стаканчики 14:10
- Общественники рассказали, как решить проблемы переселенцев13:50
- Артист Сергей Пенкин попал в аварию в центре Москвы09:20
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Сборная Швеции по хоккею отобрала чемпионский титул у Канады09:00
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- Хокинг объяснил, как может выжить человечество в техногенной катастрофе, которая произойдет в ближайшее время08:45
- В Питере националисты напали на известного журналиста (видео)08:37
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- «Мадам Няш-Мяша» попала в России под расследование07:38
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки12:10
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
- Донецк глазами чешского журналиста10:44
- В мае расцветают даже столетние пни10:20
- "Быдлятина ДНРовская страх потеряла": жителей Донецка разгневали забавы террористов на "Донбасс Арене"
- Путина позорно унизили в Китае (ВИДЕО)
- Донецк с утра в эпицентре обстрелов
- В Донецке боевики готовятся к наступлению
- Лидер боевиков "ДНР" «сдал» московских кураторов
- Когда пропуска через линию разграничения станут бессрочными
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО
- Пенсионерам-переселенцам массово замораживают выплаты в Мариуполе. ВИДЕО
- Как изменятся пенсии в Украине с 1 октября: опубликованы суммы и нюансы
- Российский публицист раскрыл сценарий ухода России с Донбасса