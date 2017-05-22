7 секретов искусства расслабления

22.05.2017 08:15

Напряжение и стресс действуют негативно на человека. Ухудшается здоровье, концентрация, память, работоспособность. Со временем, если не научится расслабляться, состояние напряжения может перейти в хроническую форму. На самом деле, в искусстве расслабления нет ничего сложного, и если есть желание, всему можно обучиться. Ниже рассмотрим несколько главных секретов расслабления, которые помогут более эффективно отдыхать и восстанавливать энергию.

1. Умение переключаться.

Проблема многих людей состоит в том, что они сами, бессознательно оставляют свои мысли там, где есть напряжение. Например, человек испытывает частые стрессы из-за проблем на работе, и даже когда он находиться за пределами офиса, он продолжает думать над разрешением рабочих трудностей, пытаясь, таким образом, приблизить успех. Но, как правило, это не приносит никакого положительного эффекта. Уставший мозг не может продуктивно искать решение, генерировать идеи, выстраивать логические цепочки. Поэтому, первый секрет искусства расслабления – это умение переключать свое внимание, с объекта, который является источником напряжения.

2. Умение вовремя останавливаться и делать перерыв.

Человек по своей сути очень выносливое существо, которое может выдерживать любое давление и приспосабливаться к жизни в любых условиях, даже самых некомфортных. И то, что мы, как цивилизация, дожили до сегодняшних дней, в очередной раз это доказывает. Но, чтобы уметь расслабляться, необходимо научиться контролировать эти процессы. Не воспринимать напряжение, как норму жизни. В экстремальных обстоятельствах, мы не можем чувствовать себя максимально комфортно и пребывать в гармонии души, духа и тела. Поэтому, важно уметь останавливаться и делать небольшие перерывы, чтобы восстанавливать энергию и снимать нежелательное напряжение. Даже самые отважные воины в истории, иногда отступали, и в этом заключалась их стратегическая хитрость – они восстанавливались, чтобы потом атаковать с новой силой.

3. Сила воды.

Мало кто пользуется силой воды для расслабления, или же люди делают это не сознательно. У многих сегодня есть традиция ездить в отпуск или на отдых к водоему. И люди делают так не потому, что им негде помыться, и даже не потому, что им хочется поплавать. Многие люди делают это по привычке, и не осознают своих главных мотивов. Дело в том, что вода обладает мощнейшей силой – она может очищать не только наше тело и одежду, но и избавлять от накопленного психологического негатива и напряжения. Поэтому, в искусстве расслабления необходимо обязательно использовать силу воды. Если нет возможности выбраться на водоем, или хотя бы в бассейн, можно устроить себе релаксацию прямо в ванной, и выйти из нее помолодевшими и отдохнувшими.

4. Полная изоляция.

Мало кто может позволить себе полную изоляцию, но те, кто регулярно практикует такой метод расслабления, знают, насколько это эффективно. Периодически себе можно позволить полное отключение от всего мира и людей, чтобы дать свободу своим мыслям, и выход негативу. Расслабляться в одиночестве не скучно, и даже наоборот. Такой вид отдыха намного эффективнее, и восстановление наступает гораздо быстрее.

5. Медитация.

Самый популярный, и в то же время наиболее эффективный способ за короткий промежуток времени не просто избавиться от напряжения, но и наполниться позитивной энергией. Преимущество медитации состоит в том, что ее можно практиковать где угодно, независимо от обстоятельств. Правда, для того, чтобы медитировать в людных местах, понадобятся тренировки.

6. Сон.

Как бы банально это ни звучало, но сон способен восстановить нашу душевную и физическую энергию, помогает расслабиться. Секрет расслабления состоит в том, чтобы наладить регулярный сон, и приноровиться к соблюдению режима. Именно регулярный сон, повторяющийся ежедневно в те же часы, не только помогает эффективно расслабиться, но и повышает стрессоустойчивость.

7. Минимум эмоциональных нагрузок.

Эмоции, даже такие как радость, удивление, восторг, приводят нас в состояние напряжения. Если нужно эффективно отдохнуть и расслабиться, следует в моменты релаксации избегать больших эмоциональных нагрузок. Спокойствие способствует скорейшему восстановлению нашей внутренней энергии и организма.

Регулярный отдых – это не напрасная трата времени, а разумное управление личной энергией!

Светлана, www.vitamarg.com