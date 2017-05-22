Все рубрики раздела
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки12:10
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
- Донецк глазами чешского журналиста10:44
- В мае расцветают даже столетние пни10:20
Як на організм вплине відмова від цукру?
Чи варто додавати цукор у чай або ж каву і що буде з організмом, якщо відмовитись від цього продукту - читайте у "Країні Здоров'я"
Шведський доктор Андреас Енфельдт запропонував перестати довіряти харчовим міфам і прислухатися до свого організму.
Як відомо, ми отримуємо енергію з двох джерел:
з вуглеводів, до яких відноситься цукор;
з жирів.
Багато років нам втовкмачували, що жир - це погано, а знежирені продукти і селера - єдиний шлях до стрункості. Відмовившись від цукру, варто уважніше придивитися до жирів.
Відбудеться дещо цікаве:
Переставши боятися жиру (в розумних кількостях) і відмовившись від цукру, ви будете стрункими все життя, а як бонус прийдуть здоров'я, енергія, прекрасна шкіра і чудесне волосся.
Значно обмеживши споживання цукру, ви забудете, як страшний сон, таблички з калорійністю продуктів. Послідовників цього способу харчування особливо порадує талія - саме вона худне в першу чергу.
Значно скоротивши кількість цукру навіть на 3 дні, ви помітите, що прийшло відчуття ситості, ви стали наїдатися меншою кількістю їжі. А багато і зовсім відзначають, що не можуть осилити повноцінну вечерю - думати про їжу раніше наступного сніданку зовсім не хочеться.
Теги: Донбасс, здоровье, сахар, углеводы, жиры, отмена
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)
- КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА?
- Какие продукты снижают уровень холестерина
- Специалисты разработали "тарелку правильного питания"
- Сезонный сбой: как восстановить энергию
- Лишний жир на животе можно убрать с помощью низкоуглеводного питания
- В Україні конфіскують все вугілля із «Л/ДНР»07:00
- Житель Луганска пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" банкноты царской России – Госпогранслужба22:30
- Сегодня боевики уже 16 раз обстреливали позиции сил АТО на Донбассе, - штаб20:10
- ВИБІР ПРОФЕСІЇ: ПОНАД 300 СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИЇХАЛИ НА МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ ДО КРАМАТОРСЬКА18:10
- Мотузяник сообщил о возобновлении боев в Донецком аэропорту 17:50
- В Донецкой области на мине подорвался трактор, тракторист контужен16:40
- Жебрівський обіцяє 30 млн грн місту на Донеччині, яке першим перекладе всі назви та вивіски українською 16:15
- На Донбассе пятилетняя девочка умерла из-за лекарств 14:30
- При «ДНР» химический гигант «Стирол» штампует стаканчики 14:10
- Общественники рассказали, как решить проблемы переселенцев13:50
- Артист Сергей Пенкин попал в аварию в центре Москвы09:20
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Сборная Швеции по хоккею отобрала чемпионский титул у Канады09:00
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- Хокинг объяснил, как может выжить человечество в техногенной катастрофе, которая произойдет в ближайшее время08:45
- В Питере националисты напали на известного журналиста (видео)08:37
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- «Мадам Няш-Мяша» попала в России под расследование07:38
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки12:10
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
- Донецк глазами чешского журналиста10:44
- В мае расцветают даже столетние пни10:20
- "Быдлятина ДНРовская страх потеряла": жителей Донецка разгневали забавы террористов на "Донбасс Арене"
- Путина позорно унизили в Китае (ВИДЕО)
- Донецк с утра в эпицентре обстрелов
- В Донецке боевики готовятся к наступлению
- Лидер боевиков "ДНР" «сдал» московских кураторов
- Когда пропуска через линию разграничения станут бессрочными
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО
- Пенсионерам-переселенцам массово замораживают выплаты в Мариуполе. ВИДЕО
- Как изменятся пенсии в Украине с 1 октября: опубликованы суммы и нюансы
- Российский публицист раскрыл сценарий ухода России с Донбасса