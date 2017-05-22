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Як влитись у нову компанію?

22.05.2017 22:16
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Як влитись у нову компанію?

Що робити, аби стати своїм? Таємниці читайте у "Країні Здоров'я".

1. Ввімкніть почуття гумору.
Аби налагодити контакти застосуйте сміх. Пожартуйте самі або ж засмійтесь з чийогось жарту, не потрібно приховувати сміх, покажіть людині що ви її помітили і почули.

2. Не питайте багато.
Цікавій Варварі носа на базарі відірвали. Ось так і в компанії - не цікавтесь особистими речима, зрештою ви не "свій" у ній.

3. Спільна мова.
Спробуйте вивідати заздалегідь або ж у процесі - раптом у когось такі ж інтереси як у вас? Заведіть з такою людиною розмову, ніщо так не зближує людей як спільні зацікавлення.

4. Ввічливість.
Не говоріть про людину погано і не пліткуйте якщо її нема. Ви будете здаватись злим і мало то почне вам довіряти.

5. Не бійтесь...
- перепитати чиєсь ім'я. Зрештою, ви не робот із вмонтованим накопичувачем.
- бути собою. Якщо ви налагодите дружні відносини з кимось, прикидаючись тим, ким ви не являєтесь, потім буде занадто важко підтримувати спектакль.



Теги: Донбасс, психология, отношения
 
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