Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес

22.05.2017 09:12

Факторы, которые способствуют возникновению рака груди, до сих пор неизвестны.

Многие считают, что употребление кофе и курение — главные причины рака молочных желез. Иные ученые утверждают, что больше всего склонны к этому страшному заболеванию женщины, которые обожают загорать, пишет takprosto.

Мне нравится загар: он скрывает многие недостатки кожи и делает фигуру визуально стройнее. Если ты тоже являешься поклонницей смуглой кожи, тебе стоит узнать о нескольких важных моментах.

Когда можно загорать

Кожа на груди очень чувствительна: эта часть тела всегда находится под одеждой, потому в клетках мало меланина, защищающего нас от солнца. Загорать топлес нужно с предельной осторожностью! Вполне вероятно, что стрессовое воздействие солнечных лучей на кожу груди может спровоцировать серьезное заболевание.

Загорать лучше всего в ранние утренние и предзакатные часы. Дерматологи считают, что необходимо чередовать 5 минут загара топлес на открытом солнце и 15 минут пребывания в тени: это наиболее безопасная для кожи схема. Сколько можно загорать — решать тебе, но больше часа за раз всё равно не стоит.

Источник: http://from-ua.com