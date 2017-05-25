15 психологических трюков, которые сделают вашу жизнь проще

25.05.2017 21:45

Общение с людьми дается легко не всем и не всегда, однако умение находить общий язык с окружающими значительно облегчает жизнь и позволяет наладить и профессиональные отношения, и личную жизнь. Психологи активно изучают особенности поведения человека, язык тела и реакцию на действия окружающих. Многие выводы специалистов в данной области можно успешно применять на практике, чтобы сделать общение более комфортным и повысить шансы на успех. Именно поэтому мы расскажем о психологических трюках, которые облегчат Вашу жизнь.

Нижеприведенные психологические трюки позволят Вам повысить шансы на успех в общении с окружающими и значительно облегчат жизнь.

Устанавливайте визуальный контакт

Во время знакомства обратите внимание на цвет глаз человека: данная информация Вам вряд ли пригодится в дальнейшем, однако указанная техника позволяет установить оптимальный визуальный контакт, который большинство людей находят наиболее дружественным и уверенным.

Обратите внимание на очередность

Лучше всего люди запоминают начало и окончание какого-либо длительного события, а происходящее в промежутке между этими двумя точками вспоминается менее четко. Потому, назначая время собеседования, старайтесь быть первым или последним в очереди кандидатом.

Для установления оптимального визуального контакта достаточно обратить внимание на цвет глаз собеседника.

Смотрите на ступни

Ступни человека – один из индикаторов настроя собеседника. К примеру, если Вы подходите к двум беседующим людям, и они поворачивают в Вашу сторону корпус, но не ступни, скорее всего, Ваше присутствие их не радует. Соответственно, если Вы разговариваете с человеком, но его ступни «смотрят» не на Вас, втайне собеседник желает как можно быстрее удалиться.

Рассмешите людей

Если Вам интересно, кому Вы нравитесь в группе людей, расскажите смешную шутку. Во время смеха люди склонны инстинктивно смотреть на человека, который им ближе всех среди присутствующих.

Помните: молчание – золото

Если ответ собеседника показался Вам неудовлетворительным, например, неполным или не совсем понятным, не спешите переспрашивать. Попробуйте посмотреть в глаза собеседнику, ничего не говоря. Многие люди под действием этого психологического трюка начинают давать более развернутый ответ, чувствуя давление.

Не бойтесь близости

Если Вам известно, что во время собрания руководство будет Вас критиковать, постарайтесь сесть как можно ближе к потенциальному критику – так ему будет менее комфортно проявлять агрессию. Соответственно, Вы в определенной степени смягчите удар.

Просите об услугах, чтобы понравиться

Если Вы будете просить человека о небольших одолжениях, со временем он начнет относиться к Вам лучше.

Используйте силу имени

При знакомстве постарайтесь не только запомнить имя собеседника, но и активно использовать его в дальнейшем разговоре. Этот психологический трюк повысит Ваши шансы понравиться новому знакомому.

Копируйте язык тела

Старайтесь не только наблюдать за языком тела собеседника, но и копировать его (только без фанатизма) во время общения. Это позволит повысить степень доверия к Вам.

Не теряйтесь в толпе

Если Вам нужно пройти через толпу людей, старайтесь смотреть не на стоящих, а на промежутки между ними, как бы пробивая себе путь взглядом.

Сделайте свидание захватывающим

Если Вы хотите понравиться потенциальной второй половинке на свидании, организуйте его таким образом, чтобы обеспечить выброс адреналина у партнера. Для этих целей подойдут аттракционы, экстремальный спорт или же фильм ужасов. Таким образом, в мозге активируется центр возбуждения, благодаря чему Вашей компанией будут наслаждаться больше.

Держите руки в тепле

Холодные руки на уровне подсознания воспринимаются как знак недоверия. Потому по возможности перед рукопожатием старайтесь согреть руки.

Человеку с холодными руками меньше доверяют, потому перед рукопожатием согрейте руки.

Чтобы научиться – учите

Если Вы осваиваете новое умение, навык или информацию, старайтесь как можно подробнее рассказать об этом другому человеку – так Вам будет проще запомнить важные детали.

Сохраняйте спокойствие

Если кто-либо повышает на Вас голос, старайтесь не отвечать тем же: говорите спокойно – и очень скоро гнев собеседника сменится чувством вины.

Узнайте, что человек думает о себе сам

Образ собственного «Я» чрезвычайно важен для человека. Потому узнайте, что окружающие думают о себе сами, и извлекайте пользу из этих знаний, подкрепляя или оспаривая этот образ.

Нравиться всем невозможно, однако мы надеемся, что психологические трюки, приведенные в данной статье, помогут Вам сделать общение с окружающими более приятным, комфортным и выгодным

Источник: estet-portal.com