Наряды-убийцы: как узкая одежда вредит позвоночнику

25.05.2017 09:37

За желание выглядеть привлекательно в глазах окружающих женщины ежедневно расплачиваются своим здоровьем. И виной тому – узкая одежда, неудобное белье. Тесные и обтягивающие костюмы, создавая напряжение спины и шеи, могут навредить позвоночнику. Обувь на высоких каблуках становится причиной радикулита. И даже кокетливая сумка-клатч способна значительно ухудшить осанку.

«Покупаю!», — так часто барышни уговаривают сами себя, стоя в примерочной перед зеркалом. А потом эти джинсы в лучшем случае пылятся в шкафу, а в худшем – истязают тело. Носить чересчур узкую одежду – это дурной тон и лишний риск для здоровья, считают специалисты.

Узкое белье может стать причиной сколиоза

К узкой одежде можно отнести также бюстгальтер на тонких бретельках , который позволяет женщине выглядеть сексуально. Поэтому многие отдают предпочтение именно таким моделям. Но если обладательницы небольшой груди еще могут позволить себе носить такое белье, то женщинам с выдающимися формами от него лучше отказаться.Узкая бретелька, концентрируясь в одном месте плеча, тянет его вниз, что может стать причиной сколиоза.

, который позволяет женщине выглядеть сексуально. Поэтому многие отдают предпочтение именно таким моделям. Но если обладательницы небольшой груди еще могут позволить себе носить такое белье, то женщинам с выдающимися формами от него лучше отказаться.Узкая бретелька, концентрируясь в одном месте плеча, тянет его вниз, что может стать причиной сколиоза. Корректирующее белье помогает красиво подчеркнуть формы, а порой и спрятать те жировые отложения, которые особенно проявляются в области живота и спины. Выступая в качестве каркаса, оно также укрепляет мышцы спины, что позволяет женщине держаться прямо. Однако все это относится к тем случаям, когда белье выбрано по размеру. Желание надеть на размер, а то и два, меньше, может стать губительным для здоровья. Тесное белье сжимает тело и таким образом сковывает мышцы тазового пояса. Это провоцирует сначала напряжение, а затем и боль в мышцах спины.

помогает красиво подчеркнуть формы, а порой и спрятать те жировые отложения, которые особенно проявляются в области живота и спины. Выступая в качестве каркаса, оно также укрепляет мышцы спины, что позволяет женщине держаться прямо. Однако все это относится к тем случаям, когда белье выбрано по размеру. Желание надеть на размер, а то и два, меньше, может стать губительным для здоровья. Тесное белье сжимает тело и таким образом сковывает мышцы тазового пояса. Это провоцирует сначала напряжение, а затем и боль в мышцах спины. Топ с одной бретелькой красиво обнажает одно плечо и подчеркивает другое. Однако не годится для женщин с выдающимися достоинствами. Если отказываться от него не хочется, то под топ следует надеть бюстгальтер для дополнительной поддержки груди. Такой топ тянет шею вперед и создает дополнительную нагрузку на позвонки.

Ошибочно считать, что сколиоз есть у всех и лечить его не надо, рано или поздно даже незначительное искривление позвоночника приведет к болям в спине, хроническим заболеваниям внутренних органов, межпозвоночным грыжам, головной боли и другим серьезным заболеваниям.

Узкая одежда провоцирует боль в пояснице

Юбка-карандаш – один из атрибутов офисной одежды. Она заставляет держать женщину колени вместе и уменьшает шаг. Но именно эти облагораживающие качества ограничивают движения и напрягают поясницу.Постоянное напряжение в области спины может вызвать дисковые или мышечные проблемы, а также спровоцировать повреждения позвоночника.

– один из атрибутов офисной одежды. Она заставляет держать женщину колени вместе и уменьшает шаг. Но именно эти облагораживающие качества ограничивают движения и напрягают поясницу.Постоянное напряжение в области спины может вызвать дисковые или мышечные проблемы, а также спровоцировать повреждения позвоночника. Джинсы, особенно узкие так называемые скинни, обтягивая ноги, тем самым ограничивают движения коленей и бедер. Изменение положения тела во время ходьбы создает дополнительную нагрузку на суставы, что приводит к снижению их амортизации.

Штаны, сдавливающие живот, провоцируют изжогу, а впоследствии грыжу и язву желудка. Также затрудняется дыхание, что ведет к приступам паники и непрерывному стрессу. Вот какие последствия могут быть при ношении узкой одежды.

Тяжелые аксессуары грозят искривлением позвоночника

Крупные ювелирные украшения в виде тяжелых ожерелий или массивных сережек при постоянном ношении также могут нанести удар по здоровью их обладательницы. Поэтому носить их надо только непродолжительное время, а затем — снимать. Массивные украшения тянут шею вперед, что приводит к нарушению осанки.

Сумка через плечо. Носить так сумку можно только в том случае, если она легкая. В противном случае она создаст дисбаланс весовой нагрузки на позвоночник. А если подобным образом сумка носится часто, то и вовсе может вызвать повреждение и мышц, и суставов. Тяжелая сумка, ремешок которой переброшен через одно плечо, заставит человека сгибаться вбок. Неестественный противовес положения одного плеча может стать причиной искривления позвоночника.

Для того чтобы свести вред от большой сумки к минимуму, необходимо, по меньшей мере, регулярно менять плечо, на которое она вешается. Кроме того, стоит подобрать сумку с регулируемой длиной ручки – тогда ее можно будет носить и в руках, и на плече, уменьшая, тем самым, риск возникновения болевых ощущений.

Туфли с узким носком опасны нарушением кровообращения

Тесная обувь, как и узкая одежда может нанести вред организму. Туфли на шпильках — самый опасный предмет женского гардероба. Они придают обладательницам желанной стройности и изящества, но при этом гробят здоровье в буквальном смысле этого слова.Смещается центр тяжести, изменяется угол наклона, что приводит к напряжению в пояснице. Неестественное положение позвоночника грозит защемлением дисков и развитием радикулита.

Туфли с узким носком держат стопу в тисках в прямом смысле этого слова, что может привести к нарушению кровообращения. Обувь на низком ходу также не является оптимальной для ежедневного ношения: отсутствие супинатора и соответствующей амортизации при ходьбе может вызвать деформацию стоп. Обувь на танкетке идеально подходит для постоянной носки. Ноги в ней имеют хорошую опору, что позволяет избежать губительного давления на стопу.

К тому же, тесная обувь вызывает деформацию суставов пальцев ног и при частом использовании создает идеальные условия для развития грибка.

Источник: https://mirkrasoty.life с сылкой на estet-portal.com