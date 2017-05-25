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Полуниця для красивої шкіри і міцного здоров'я

25.05.2017 21:55
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Полуниця для красивої шкіри і міцного здоров'я

Полуниця — це універсальна весняна аптечка, яка дарує красу і молодість .Детальніше у "Країні Здоров'я"

Полуниця зміцнює стінки судин і перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань. Завдяки високому вмісту клітковини та фолату і наявності антиоксидантів, ягода вважається ідеальним підживленням для здорового серця. Крім того, полуниця багата на магній і калій, які знижують кров'яний тиск.
Також полуниця — багате джерело вітаміну С. Всього одна жменя стиглих ягід — і денна норма «аскорбінки» забезпечена. Завдяки високому вмісту кальцію, заліза, саліцилової та фолієвої кислоти, вітамінів групи А, В, С, Е полуниця допомагає протистояти застудним захворюванням.

Полуниця — чудовий сечогінний засіб. Особливо корисна вона при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів. Полуниця допоможе при болях у суглобах і ревматизмі. Ягода також поліпшує пам'ять.

Йод, який міститься в полуниці, протистоїть старінню клітин мозку і зміцнює нервову систему. Поряд з цим елементом покращують процеси запам'ятовування вітамін С і органічні кислоти, які омолоджують організм.




Теги: Донбасс, здоровье, кожа, клубника
 
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