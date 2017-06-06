Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов

06.06.2017 07:49

В этом материале собраны ситуации в кабинете гинеколога, которые должны вас насторожить.

С развитием современных технологий и сети Интернет доверие к врачам постепенно сходит на нет. Любой пациент сегодня может самостоятельно изучить поставленный диагноз и задуматься над целесообразностью назначенного лечения. Пациент не всегда прав в подобной ситуации, однако участились случаи, когда ставятся диагнозы не имеющие ничего общего с правдой. Особенно странно получать бессмысленные назначения от гинеколога. В этом материале собраны ситуации в кабинете гинеколога, которые должны вас насторожить. Итак…

1. ВАМ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АНАЛИЗЫ, ЧТОБЫ ПОДОБРАТЬ КОНТРАЦЕПЦИЮ

Если женщина в целом здорова и ей необходимо подобрать препарат для контрацепции, то достаточно лишь гинекологического осмотра, УЗИ и исключения противопоказаний. Гормональные анализы у здоровой женщины никак не указывают на то, какой препарат выбрать. Если противопоказаний нет, уточняется, какой вид контрацепции предпочтителен: таблетки, пластырь, кольцо или система «Мирена». Объективно говоря, можно начинать с любого современного монофазного препарата, либо кольца или пластыря, ведь оценить, насколько вам подходит средство, можно только во время первых циклов приема. Нормальным периодом адаптации считается срок два месяца.

В этот период могут возникать неприятные ощущения: болит грудь, появляются мажущие кровянистые выделения, меняются вес и настроение, снижается лiбiдо. Как правило, если препарат подошел, побочные эффекты быстро пропадают. Если они сохраняются, то препарат надо менять. Если у женщины есть сопутствующие гинекологические заболевания, то изначально можно выбрать препарат, который имеет более выраженный лечебный эффект.

2. ВАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ ЛЕЧИТЬ УРEАПЛАЗМУ И МИКОПЛАЗМУ

В подавляющем большинстве случаев диагностика и лечение урeаплазм и микоплазм не нужны: эти микроорганизмы в норме могут существовать в пол0вых путях мужчин и женщин, не вызывая никаких заболеваний. Их можно выявить у совершенно здоровых людей в отсутствие заболевания. При этом, в зависимости от состояния защитных систем влаgалища, урeаплазмы могут исчезать, или сохраняться длительное время, или после исчезновения появляться вновь – от пол0вого партнера. Лечить урeаплазмы стоит только при наличии клинических признаков заболевания хотя бы у одного партнера (чаще всего это учащенное болезненное мочеиспускание).

Часто пациенткам рекомендуют лечить урeаплазму перед плановой беременностью. На самом деле это нецелесообразно, так как риск развития осложнений, который с ней связан, крайне низок, а лечение достаточно агрессивно. Во время беременности лечение тоже весьма сомнительно, так как положительного эффекта не доказано.

3. У ВАС НАХОДЯТ ВИРУС ВПЧ И ГОВОРЯТ, ЧТО ЕГО НУЖНО СРОЧНО ЛЕЧИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОН ВЫЗЫВАЕТ РАК ШЕЙКИ МAТКИ.

Проводить медикаментозное лечение вируса папилломы человека не надо – на сегодняшний день не существует ни одного препарата, эффективно воздействующего на этот вирус. Вылечить его невозможно. Иммунная система может подавить репликацию вируса, но никакие препараты, что бы ни утверждали производители, не могут помочь иммунной системе подавить ВПЧ.

Нередко назначается довольно агрессивное лечение, проводится биопсия, но пациентке не объясняют, что происходит на самом деле и каков прогноз заболевания. Главное – врач не придерживается четкого алгоритма, который уже достаточно давно существует в мире. Итак, если с помощью метода ПЦР (полимеразная цепная реакция) у вас выявлено наличие ВПЧ высокого онкогенного риска, не надо впадать в панику. В этой находке нет ничего серьезного. Это лишь повод пройти соответствующее обследование. Вероятность того, что у вас разовьется рак шейки мaтки, есть, но она очень мала. И, если вы будете регулярно посещать гинеколога, заболевание можно обнаружить на самых ранних (предраковых) стадиях и полностью его вылечить.

Часто советуют удалять кондиломы на пол0вых органах или слизистой шейки матки – их появление вызывает тот же ВПЧ (кондиломы и папилломы – два названия одного и того же образования, просто на разных языках: кондиломы – греческое; папилломы – латинское). Мелкие кондиломы вyльвы и влаgалища не надо удалять, если они не создают для вас эстетического или физического дискомфорта, а на их наличие указывает только врач – они безопасны и проходят, как правило, самостоятельно в течение 1,5–3 лет с момента появления.

4. ВАМ ДИАГНОСТИРУЮТ ЭРОЗИЮ ШЕЙКИ МAТКИ И ГОВОРЯТ, ЧТО ЕЕ НУЖНО ПРИЖИГАТЬ

Начнем с того, что термин «эрозия шейки мaтки» устаревший, и сейчас можно считать его просторечным. Правильное название – эктопия шейки матки. Это довольно распространенное состояние и в целом совершенно безопасное, лечить ее надо только в двух случаях: если появляются кровянистые выделения после пол0вого акта; если у женщины присутствует избыточное количество обычных выделений без запаха.

В подавляющем большинстве случаев эрозия «заживет» самостоятельно.

Однако надо помнить, что ее наличие – это повод для проведения регулярного осмотра у гинеколога, кольпоскопии и цитологического исследования. Не стоит соглашаться на предложение во что бы то ни стало ее «прижечь» потому лишь, что врач говорит: «Это надо сделать обязательно». Если анализы показывают, что это простая эктопия и нет 5 вопросов атипических клеток, просто приходите на повторный осмотр через год (конечно, если не возникнет повод показаться раньше).

5. ВАМ СТАВЯТ ДИАГНОЗ «ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ»

Такого диагноза не существует. Есть заболевание «бактериальный ваgиноз», при котором увеличивается количество нескольких видов условно-патогенных микроорганизмов, в том числе и гарднерелл. Изолированное выявление гарднереллы методом ПЦР не указывает на наличие заболевания. Самое частое заблуждение: если методом ПЦР обнаруживается гарднерелла, то это означает, что есть заболевание «бактериальный ваgиноз», или нередко говорят «гарднереллез». Это неправильно: гарднерелла может в норме присутствовать во влаgалище, не вызывая никакого заболевания.

Кроме этого, гарднерелла – далеко не единственный микроорганизм, количество которого повышено при этом заболевании. Для постановки диагноза «бактериальный ваgиноз» существуют специальные критерии – критерии Амселя и баллы Ньюджента.

6. У ВАС НАХОДЯТ ГРИБЫ CANDIDA И ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО МОЛОЧНИЦА

Грибы в норме живут во влаgалище, поэтому их обнаружение при отсутствии клинических проявлений заболевания не является показанием для лечения. Основные симптомы молочницы – это обильные или умеренные творожистые выделения, краснота, отек, высыпания на коже и слизистых оболочках вyльвы и влаgалища, зуд, жжение, которое усиливается во время сна, после душа и пол0вого акта. Если у вас бывают частые рецидивы молочницы, следует сделать дополнительные обследования и исключить эндокринные и другие заболевания, которые могут способствовать частым обострениям.

7. ВРАЧ НАСТАИВАЕТ, ЧТО МАЛЕНЬКИЕ ЭНДОМЕТРИОИДНЫЕ КИСТЫ ЯИЧНИКОВ НУЖНО УДАЛЯТЬ

Не все эндометриоидные кисты яичников требуют обязательного хирургического лечения: в отношении маленьких кист (до 2 см) допустимо динамическое наблюдение. Беременность на их фоне также допустима и безопасна.

8. ВАМ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПИСЫВАЮТ ОКОЛО 10-15 ПРЕПАРАТОВ

Запомните: для успешного лечения гинекологических заболеваний не нужны иммуномодуляторы, интерфероны, витамины, БАДы, гепатопротекторы, а также средства для восстановления флоры кишечника и влаgалища. В медицине есть понятие «полипрагмазия» – одновременное неоправданное назначение больному множества лекарственных средств и лечебных процедур.

Известно, что в организме человека происходит взаимодействие различных лекарственных препаратов. В настоящий момент возможно предсказать взаимодействие двух, максимум трех одновременно присутствующих в организме средств. Если их больше, эффект непредсказуем. Это знает любой врач, однако довольно часто можно встретить схемы лечения, в которых используются по 15–20, а то и 30 препаратов. Такой подход совершенно не верен и не оправдан. Чаще всего подобные схемы лечения назначают в отношении инфекций и воспалений.

В списке рекомендаций могут оказаться антибиотики, местные антибактериальные препараты, иммуномодуляторы, ферменты, витамины, гепатопротекторы, био-добавки… Целесообразность назначения большинства этих средств отсутствует. Например, основа для лечения инфекции и воспаления пол0вых органов – это антибиотики. В современной медицине в основном используют антибиотики широкого спектра действия, они воздействуют на очень большое количество разнообразных микроорганизмов. Для большинства инфекций и воспалений достаточно назначения только одного антибиотика, максимум двух. На себе не следует экономить, поэтому мое личное мнение: антибиотик лучше использовать самого высокого качества, так как более дешевый вариант может не до конца уничтожить патогенные микроорганизмы, и из-за этого процесс станет хроническим.

Некоторые врачи уже коллекционируют схемы лечения, которые им приносят пациентки (часто из платных клиник). Изучая эти схемы, невольно задаешься вопросом: какую цель преследовал врач, назначая, скажем, 16 препаратов для лечения бактериального ваgиноза или триxомониаза, которые у 90% женщин лечатся всего одним препаратом?

Если вы сталкиваетесь с подобной схемой, можете задать врачу такие вопросы:

Почему врач решил, что у вас снижен иммунитет и есть недостаток витаминов (ведь вы нормально питаетесь)?

Почему без ферментов (энзимов) лекарственные препараты будут плохо лечить инфекции или не доходить до очага воспаления (ведь все лекарства испытывали на эффективность без использования ферментов и они были эффективны)?

Зачем надо принимать несколько одинаковых антибиотиков, если вы еще не принимали и один (ведь он должен быть эффективен)?

Вы никогда не жаловались на печень, и, когда раньше принимали препараты, все было нормально. Зачем вам назначают препараты, защищающие печень, если о необходимости их приема не сказано в аннотации к антибиотику?

9. ВАС УБЕЖДАЮТ УДАЛИТЬ МИОМУ МАТКИ

Миома матки – для многих женщин этот диагноз звучит как гром среди ясного неба, и часто бывает, что неверное представление о заболевании обрекает пациентку на тяжелые переживания и неоправданные хирургические вмешательства.

Немного статистики:

Около 80% всех операций в гинекологии проводится по поводу миомы матки, 90% из них – удаление матки.

У каждой третьей женщины после 55 лет удалена матка в связи с диагнозом «миома матки».

Средний возраст, в котором удаляется матка из-за миомы, – 42 года.

Причин несколько: консерватизм врачей, отсутствие знаний о новых методах лечения миомы матки и технических возможностей для проведения современной терапии, субъективное недоверие ко всем новым методам лечения и др. Если из работы гинекологического отделения убрать все операции по поводу миомы матки, то фактически врачи будут сидеть без работы.

Достаточно часто миому можно лечить без удаления самой матки: существует эффективный не хирургический метод – эмболизация маточных артерий. В менопаузе миому матки не лечат. Это не касается тех случаев, когда она вдруг начинает расти.

Когда же следует удалять матку по поводу миомы? Только в очень запущенных случаях, когда размер матки очень большой и она настолько «нафарширована» узлами, что невозможно найти здоровой ткани.

Обидно, что многие женщины сами запускают заболевание. Они видят, что у них растет живот, но не бывают у гинеколога по 10 лет (а некоторые и больше) и приходят тогда, когда их заболевание достигает стадии, при которой органосохраняющее лечение невозможно. Часть женщин избегают похода к врачу, потому что им с самого начала предлагают удалить матку, не рассказав об имеющихся альтернативах.

10. У ВАС НЕТ ЖАЛОБ, НО ВАМ ГОВОРЯТ, ЧТО НУЖНО ЛЕЧИТЬ АДЕНОМИОЗ

Вы приходите на плановый осмотр, вам делают УЗИ и ставят диагноз «аденомиоз», при том что характерных симптомов (обильные, болезненные и длительные менструации со сгустками и боли при пол0вом акте) у вас нет. В такой ситуации врач обязан описать те изменения, которые он увидел, но это вовсе не означает, что вам надо срочно лечиться. Аденомиоз – очень распространенное состояние, при котором эндометрий внедряется в мышечную стенку матки, приводя к утолщению мышечных волокон. Аденомиоз может никак себя не проявлять всю жизнь и самостоятельно регрессировать после менопаузы. У большинства женщин он не требует лечения – только профилактических мероприятий.

5 вопросов гинекологу

Вопросы о лечении уреаплазмы и микоплазмы пациентки очень часто задают на приеме, но далеко не каждый врач отвечает на них непредвзято.

ПОЧЕМУ УРЕАПЛАЗМЫ/МИКОПЛАЗМЫ ТО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ, А ТО НЕТ?

Это транзиторная флора, и она может сама исчезать и вновь появляться, приходя от пол0вого партнера.

ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЕСТЬ ЭТИ БАКТЕРИИ, А У ПАРТНЕРА НЕТ?

Потому что у мужчин уреаплазмы в большинстве случаев существуют недолго.

У МЕНЯ НАШЛИ УРЕАПЛАЗМУ/МИКОПЛАЗМУ, НО ПОЧЕМУ ТОГДА МЕНЯ НИЧТО НЕ ТРЕВОЖИТ?

Этот микроорганизм вызывает заболевание только при определенных условиях, а до этого момента он безопасен.

НАДО ЛИ МНЕ ЛЕЧИТЬ ЭТИ ИНФЕКЦИИ?

Надо, если есть клинические проявления заболевания хотя бы у одного из партнеров.

НАДО ЛИ МНЕ ЛЕЧИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

Доказанного улучшения прогноза нет. В подавляющем большинстве случаев наличие уреаплазмы у беременных женщин не приводит к нарушению беременности и заболеваниям у плода.

Источник jemchyjinka.ru