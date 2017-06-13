Все рубрики раздела
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
Вы, наверное, уже знаете, что питьевая вода с лимоном помогает пищеварению, очищает вашу систему и повышает ваш иммунитет. А вы знали, что лимон может предотвратить и вылечить рак?
Лимоны содержат фитохимические вещества, называемые лимоноиды, которые чрезвычайно полезны для нашего организма. Было доказано, что лимонин снижает уровень холестерина и болезни сердца. Более того, существуют 11 различных лимоноидов, которые способны предотвратить рост раковых клеток молочной железы. Было доказано, что лечение натуральным лимоном, в 10 000 раз эффективней, чем традиционная химиотерапия
Полезные вещества содержатся не только в лимонном соке, но и в кожуре. Используя лимон в воде, мы не поучаем всех возможных витаминов. Вместо этого, сделайте себе одолжение и заморозьте ломтики лимона – это может просто спасти вашу жизнь!
Во-первых, помойте органические лимоны. Поместите лимоны в морозилку. Таким методом лимоны можно хранить в течение нескольких месяцев, что позволяет иметь свежие лимоны на все случаи.
Когда вы готовы к использованию, просто возьмите и протрите через тёрку с кожурой. Вот и всё – теперь вы будете иметь воду, которая полностью проникнута природными преимуществами для здорового наружного применения.
Этот метод может быть направлен против бактериальных и грибковых инфекций, паразитов и глистов, а также может снизить артериальное давление. Ещё он действует как естественная защита против депрессии!
В то время как традиционная химиотерапия убивает не только раковые клетки, а также ваши здоровые клетки, этот метод наружного применения, нацелен только на раковые клетки, очищая ваше тело без каких-либо побочных эффектов.
Проще говоря, нет никаких причин, чтобы не заморозить ваши лимоны! Вы можете не только насладиться вкусной едой и приправленной водой, но вы будете чувствовать себя здоровыми, зная, что вы, естественно, помогаете предотвратить рак молочной железы, высокое кровяное давление, депрессии и инфекций. Это может просто спасти вашу жизнь!
Источник justfun.su
Теги: Донбасс, рак, лечение, лимон
- «Сгорела» душа класса
- По дружковцам бьют заводы и "нелегалы", автотранспорт и "железная" вода
- Местные власти обратили внимание на женскую грудь
- В Донецке смогут выявить рак, даже когда опухоль будет меньше миллиметра
- Макеевчанкам подарили маммограф
- Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. Страшнее рака - безразличие к себе
- В Авдеевке пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и уехал 13:10
- Жителям нескольких населенных пунктов Донецкой области возобновят водоснабжение11:10
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала09:05
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану08:50
- Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям08:10
- В Славянске закупят квартиры детям-сиротам07:50
- У МАРІУПОЛІ ВІДКРИЛИ “ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ” 07:30
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Європейський суд відмовився зняти санкції з пропагандиста Кисельова13:30
- В Авдеевке пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и уехал 13:10
- Братья Суркисы могут продать три облэнерго окружению Порошенко – СМИ12:50
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Мариупольский «Ильичевец» сменил название12:20
- Держава витратить на теплі кредити та Фонд енергоефективності близько 2 млрд грн – Г.Зубко12:10
- Российский боксер не прошел в Украине "крымский фильтр"12:00
- Если на Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и РФ, - Геращенко 11:50
- Президент відкидає можливість зміни правового статусу для Донбасу11:29
- Умер известный советский актер Алексей Баталов11:20
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей