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Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"
Нынешняя ситуация в оккупированном Донбассе - не в пользу агрессора, войска которого обречены на востоке Украины на роль "пушечного мяса". Как в начале оккупации, когда силы АТО были не достаточно сильны, уже не получится. И если вдруг в нездоровых головах кураторов "Новороссии" созреет план полномасштабного наступления, то террористы погибнут в кровавой мясорубке. Украина сегодня сильна настолько, чтобы остановить любые поползновения оккупантов, уверен блогер Серж Марко, сообщает "Диалог.UA".
Донецкую и Луганскую области в качестве плацдарма России уже будет сложно использовать, поскольку эти территории легко мониторятся нашими военными, и любая переброска вражеской техники, и уж тем более живой силы, сразу будет замечена. В случае наступления, ответная реакция Украины будет максимально жесткой. "Откроются ворота в бригадах ВДВ, рванут десантники на подмогу, авиация, крупнокалиберная артиллерия. Не получится уже так, как в 2014 году", - подчеркивает блогер. Кроме того Марко говорит, что Кремль осознает - положение на востоке Украины далеко не в его пользу. "Все, что они смогут сделать – это выдвинуть штурмовую группу и сделать еще одну мясорубку, в которой погибнут тысячи", - добавляет Марко. Сегодня оккупантам в Донбассе приготовлена незавидная участь, боевиков на фронте много, на самом деле. И то, что ряды террористов катастрофически редеют, признали даже главари "освободителей". "Скрываются колоссальные вражеские потери. Они так могут еще годами умирать на передовой линии", - резюмирует Марко.
Теги: Россия, Донбасс, прогноз, гибель, боевики
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