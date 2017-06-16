Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!

16.06.2017 16:52

Если вечерами на ваших ногах стали оставаться глубокие следы от, казалось бы, вовсе не тугих резинок носков и гольф, а также без видимой на той причины у вас резко увеличился вес, стали малы ваши любимые туфли, появились отеки, целлюлит и мешки под глазами – всё это может быть симптомами накопления лишней жидкости в организме.

Задержка жидкости — хотя и неприятный, но чаще всего вполне безопасный синдром. Тем не менее необходимо проконсультироваться с врачом, для исключения заболеваний, которые также могут сопровождаться отеками, например болезни почек, органов кровообращения и нарушение обмена веществ.

1 г гликогена цепляет к себе 4 г воды.

Определить, есть ли у вас отеки или нет, можно таким образом: нажмите пальцами на кость голени. Если остается след от пальцев, то это признак того, что ваши ноги отекли. Но отеки могут носить и скрытый характер. Их диагностировать могут врачи, с помощью регулярного взвешивания, измерения артериального давления и контроля анализа мочи.

Причины отеков и задержки жидкости в организм

Неправильное питание, которое приводит к нарушению баланса электролитов: ионов натрия, калия и хлора.

Избыточное питье, когда поступление жидкости превышает ее выведение.

Малоподвижный образ жизни.

Прием некоторых лекарств и контрацептивов.

Привычка закидывать ногу на ногу, преимущественно стоячая или сидячая работа, жара и усталость ног, неудобная, тесная обувь – всё, что приводит к нарушению циркуляции крови в ногах.

Беременность и изменения в организме, которые ее сопровождают.

Предменструальный синдром.

Болезни почек, органов кровообращения и пищеварения, нарушение обмена веществ ряд других заболеваний.

Как самостоятельно справиться с отеками

Существуют вполне безобидные меры, которые помогут снять отеки и уменьшить количество жидкости в вашем организме.

Водосточная диета Линды Лазаридес

Мочегонных диет существует много. Но на сегодняшний день самая известная и популярная из них — это Водосточная диета, написанная Линдой Лазаридес.

Суть этой диеты: отеки и лишний вес возникают не из-за того, что мы пьем много воды, а из-за того, что некоторые вещества задерживают ее в организме. Значит, проблему отеков можно решить, отказавшись от этих веществ — прежде всего от соли и углеводов.

Нельзя употреблять продукты:

Сахар, мед, сироп и все содержащие их продукты, молочные продукты, яйца, дрожжи, любое красное мясо, соль и все соленые продукты, включая ветчину, бекон, копченую рыбу, сыры, торты, пирожные, шоколад, картофельные чипсы, масло, маргарин, жареные блюда, сливки, майонез, выпечку, соусы, подливы, жирные десерты, пшеничную муку, алкоголь и продукты, содержащие искусственные добавки.

Можно употреблять:

Соевое молоко и йогурты (натуральные, без добавок), фрукты (кроме винограда и бананов), овощи (кроме картофеля), семечки, орехи, овсяные хлопья, коричневый рис, бобовые, постное мясо птицы и рыба. Можно пить свежеотжатые соки, травяные чаи и другие напитки с низким содержанием кофеина.

Количество разрешенных продуктов не ограничено – их можно есть столько, сколько захочется.

Эффективность: за первую неделю потеря веса может достичь 6 кг (это происходит за счет потери жидкости). После темпы будут не столь заметны, но 1-2 кг в неделю — вполне реальный результат.

Регулярное обращение к этой диете за неделю до месячных может заметно облегчить ПМС, а то и вовсе от него избавить.

Травяные отвары и чаи, которые уменьшают отеки

Зеленый чай

Черный или зеленый чай с молоком

Мелисса

Брусничный чай

Отвар шиповника

Отвар тмина

Отвар боярышника

Матэ

Вода с лимонным соком

Комплексные аптечные сборы, в которые обычно входят: толокнянка, горец птичий (спорыш), крапива, полевой хвощ и др. травы.

Продукты, которые уменьшают отеки

Арбуз, огурцы, дыня

Сельдерей

Фасоль

Печеный картофель

Зелёные сорта яблок

Овёс

Нежирное молоко и кефир

Мед

Сок калины, рябины

Щавель

Крапива

Свёкла

Что еще помогает уменьшить отеки

Сауна, баня, ванна

Рецепт ванны для снятия отеков и лишней жидкости

Налейте в ванну воды температурой 37-38 С0, разведите в ней 300 г морской соли и пачку соды.

Время принятия такой ванны – примерно полчаса.

За 2 часа до ванны и 2 часа после нельзя пить.

Повторять эту процедуру можно 3 раза в неделю.

Такая ванна помогает потерять 500-700 г веса за процедуру.

Массаж и разминка

Если вы много сидите, то как можно чаще перебирайте пальцами ног, делайте круговые движения ступнями, вставайте на носочки на несколько секунд (15-20 раз). По вечерам на 10 минут ложитесь и закидывайте ноги на стену или на какую-нибудь возвышенность, а после энергично растирайте их от стоп к коленям.

Контрастный душ для ног

Контрастный душ хорошо помогает укрепить сосуды ног. Не обязательно специально выделять для этого время, после обычного приема душа смените несколько раз воду от горячей на прохладную и наоборот. Не надо включать ледяную воду, оставляйте ее той температуры, которая не раздражает вас. К более холодной воде нужно приходить постепенно. Контрастные ванны могут делаться только для ног. Основное правило таких процедур в том, что заканчивать нужно на прохладной воде.

Физическая нагрузка: бег, плавание, ходьба.

Лекарственные диуретики

Существует множество различных лекарственных диуретиков. Но самостоятельно использовать их мы вам не рекомендуем, из-за большой вероятности возникновения различных осложнений. Обратитесь за консультацией к врачу.

Внимание!

Любыми мочегонными средствами пользоваться нужно осторожно! Бесконтрольное и длительное применение мочегонных средств может привести к обезвоживанию организма, а также к нарушению водно-солевого баланса

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.newkaliningrad.ru