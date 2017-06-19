Самые несчастливые предметы в вашем доме

19.06.2017 09:18

У любого предмета в доме человека есть своя собственная энергетика, каждый предмет уникален и оказывает влияние на биополе хозяина. Обладая информацией о том, какие именно вещи могут быть талисманами, человек может превратить свой дом в самую настоящую крепость, которая будет хорошо защищена от отрицательной энергии.

По этой же причине нужно незамедлительно избавлять свой дом от надколотой посуды, порванных вещей и ненужных предметов.

Мы собрали для вас перечень самых счастливых и несчастливых вещей, которые могут быть у вас в доме в соответствии с рядом различных убеждений и суеверий со всего мира.

Начнём с несчастливых предметов и вещей.

Несчастливые вещи в доме

1) Кактус

Это очень популярное растение в интерьере сегодня, но по мнению специалистов фен-шуй, растения с шипами, за исключением роз, приносят в дом негативную энергию и неудачу.

2) Мёртвые или засохшие растения

В вашем доме высохли цветы? Или может вы забыли об уходе за живой композицией, она засохла и ждёт своего часа? В Vastu Shastra, индуистской науке об архитектуре, считается очень плохим знаком позволять листьям растений погибать у вас в доме.

3) Зелёные стены

Прежде, чем вы начнёте красить стены в своём доме в различные оттенки зелёного, знайте, что в Соединённом Королевстве и в США это считается несчастливым знаком. Всё благодаря учёному, использовавшему мышьяк для создания зелёных обоев, которые при контакте с жидкостью выпускали ядовитые пары.

4) Кресло-качалка

Ирландцы полагают, что пустое кресло-качалка – это приглашение злых духов в свой дом. Пусть лучше на нём всегда что-то лежит. Если же оно вдруг само закачалось, то поздно, духи уже в вашем доме.

5) Старый календарь

Уже давно пришло время снять старый календарь со стены. Согласно многим поверьям, постоянно видеть неправильный год, месяц или день – это лишнее напоминание о прошедшем времени, что, в свою очередь, негативно влияет на вашу жизнь, и даже может её сократить.

6) Чёрная дверь

По фен-шую чёрная дверь, выходящая на юг, восток или запад приглашает в дом неудачу. Однако, это не касается чёрной двери, смотрящей на север.

Но есть вещи, влияние которых на хозяев и энергетику дома только положительное. Если вы приобретаете такие предметы, то усиливаете свой денежный поток за счёт повышения потенциала финансового канала. Что же это за вещи?

Счастливые символы дома

1. Глиняная посуда

Глина – это очень сильный природный материал, символ достатка и зажиточности. Если вы регулярно пользуетесь глиняным горшком, кружкой или кувшином, то они помогут вам сохранить нажитое и защититься от сглаза.

2. Изображения денег

Энергополе настраивается на нужную волну, когда в доме есть картины, инсталляции или панно, на которых есть изображение денег. Они символизируют богатство. Однако, важно помнить, что деньги и ценности, а также их изображения, нельзя хранить в спальне, потому что соединение двух разных энергетик может отрицательно отразиться на вашем самочувствии.

3. Ёмкости с водой

Аквариум, декоративный домашний водопад, водные часы – это очень мощные денежные магниты. Финансовая энергия очень схожа с водной энергетикой. При размещении в доме водного источника необходимо активировать денежный поток, расположив рядом с ним или в нем несколько монет.

4. Пшеничные колосья

Зерно издавна считается символом достатка, потому что благосостояние и сама жизнь наших предков напрямую была зависима от качества и количества урожая. Сегодня зерно не имеет прямой связи с сытой жизнью, но стало символом достатка. Чтобы в доме всегда были деньги и удача, букетик из созревших пшеничных колосьев должен расположиться на кухне.

5. Золотое украшение

Золото – это ярчайшее воплощение роскоши и богатства. Сильная энергия этого металла может не только восстанавливать финансовые потоки, но и значительно усиливать их. Для привлечения богатства положите вместе с домашними сбережениями золотое украшение, а надевайте его тогда, когда возникнет необходимость в крупной сумме денег. Не забывайте и про денежные ритуалы, которые также помогут привлечь в вашу жизнь достаток и богатство!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.infoniac.ru