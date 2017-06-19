Що не можна їсти на голодний шлунок?

19.06.2017 17:55

Ці продукти у чорному списку. Детальніше у "Країні Здоров'я"

На голодний шлунок апельсини - це теж не найкраща ідея. Досить великий ризик розвитку алергічної реакції і гастриту. А ось хурма і помідори в "чорний список" потрапили внаслідок високої концентрації дубильної кислоти та пектину (вони сприяють виникненню шлункових каменів). Там виявився також часник, копченості та консервовані продукти.



Якщо не бажаєте заробити порушення слизової шлунка, їжте овочі на зразок огірків, капусти та перцю. В особливості їх потрібно остерігатися людям з будь-якими відхиленнями у травленні. Солодка картопля у виникненні відчуття "тяжкості в шлунку" також винна.



Варто відмовитися також від холодних напоїв, до речі, які, можуть збити менструальний цикл. Необхідно пам'ятати, що цукор, який потрапив в організм голодного, може стати справжньою несподіванкою для тіла. Сама підшлункова не зуміє просто виділити необхідний обсяг інсуліну. Підсумок - це аномальний рівень в крові цукру, а також повне порушення кислотно-лужного балансу.

