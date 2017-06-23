Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке

23.06.2017 16:06

Несколько дней назад глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий предложил вынести на рассмотрение парламента законопроекты о статусе украинского языка и один из них принять в первом чтении еще до конца текущей сессии.

Практически одновременно с этим, около сотни украинских деятелей культуры, СМИ и образования приняли открытое обращение к Верховной Раде с аналогичным призывом – «отбросить необоснованную предвзятость и всем вместе поддержать закон об украинском языке как важный шаг на пути национального единства и государственного развития Украины».

По факту, на данный момент в Верховной Раде зарегистрировано четыре законопроекта, касающихся государственного языка, – проекты №№ 5056, 5669, 5670 и 5670-д. Что хочет изменить в жизни простых людей каждый из этих законопроектов, если станет законом?

Украинский – forever

Наиболее содержательным и емким является проект № 5670 «Проект Закону про державну мову». Зарегистрирован в ВР 19 января 2017 года. Авторы – группа 33-х депутатов: Ирина Подоляк, Оксана Сыроид, Леонид Емец, Анна Гопко и др.

Среди прочего законопроект № 5670 предусматривает, что все представители государственной власти (чиновники, депутаты, судьи, нотариусы, военные и т.д.), а также сотрудники вузов, школ и детских учреждений обязаны свободно владеть украинским языком. При этом, использование языков национальных меньшинств (в том числе русского) допускается во всех дошкольных и школьных заведениях. Но в вузах – нет.

Также знать украинский язык будут обязаны сотрудники сферы обслуживания, к примеру, продавцы магазина или официанты кафе. Они должны будут автоматически перейти на украинский язык, если клиент потребует этого.

Еще свободно владеть украинским будут обязаны медики и адвокаты. А также «иные субъекты хозяйствования государственной и коммунальной формы собственности».

Все культурно-массовые мероприятия должны идти на украинском языке или (где это возможно) с украинскими субтитрами. Государственные телерадиокомпании должны 60% времени вещать на украинском языке. Правда, для общенациональных частных каналов этот показатель – 10%, а для местных – 20%. Фильмы снимаются только на украинском языке.

Все печатные СМИ должны как минимум половину своего тиража перевести на украинский язык. Для книгопечатников – тираж книг на русском языке не должен превышать количество изданий на украинском. Интернет-издания должны создать версию на украинском языке. Телевизионные рекламные ролики, билборды и вообще все вывески нужно будет перевести на государственный язык.

Программное обеспечение, у которого есть интерфейс, должно быть переведено на украинский язык. На время закупки и переустановки таких программ допустимы официальные языки Евросоюза, но не русский...

Преступление и наказание

Контролировать знание государственного языка у всех людей, которым по закону положено его знать, а также выдавать соответствующие сертификаты будет Центр украинского языка, а исполнение закона везде, где это предусмотрено, будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам украинского языка.

Кроме того, вводится должность Уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает правительство. При Уполномоченном действует служба из 27 языковых инспекторов. Граждане смогут жаловаться на нарушение прав использования украинского языка Уполномоченному. Он будет проводить экспертизы и инспектирование, составлять протоколы.

Есть и наказания. В Кодексе об административных нарушениях будет предусмотрена ответственность за неиспользование государственного языка. К примеру, заседания местной власти или рабочее общение в Вооруженных силах на русском языке может повлечь штраф в 3,4 – 6,8 тыс. грн, а за проведение русскоязычного научного мероприятия или публикацию рекламы – от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

Кроме того, в Уголовный кодекс вносятся изменения, по которым публичное унижение или неуважение государственного языка приравнивается к публичному надругательству над флагом, гербом или гимном Украины и карается штрафом до 850 грн или арестом до полугода, или реальным сроком до 3 лет.

Остальные кандидаты

Проект № 5669 «Проект Закону про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні». Зарегистрирован в ВР 19 января 2017 года. Авторский коллектив: 7 народных депутатов (Михаил Головк, Мария Матиос, Николай Княжицкий и др.) и Сергей Головатый, представляющий Веницианскую Комиссию.

От № 5670 законопроект № 5669 принципиально отличается не сильно. Здесь более жесткие правила для телерадиокомпаний – все программы на украинском или дублируются. Также тираж печати на других языках не должен быть более 15%, остальное – на украинском. Однако, здесь нет штрафов за неисполнение закона. Впрочем, их легко ввести подзаконными актами.

Проект № 5556 «Проект Закону про мови в Україні». Зарегистрирован в ВР 19 декабря 2016 года. Авторы – группа из 32-х народных депутатов (Ярослав Лесюк, Оксана Юринец, Оксана Белозир, Александр Бригинец, Юрий Береза, Татьяна Чорновол и др.)

№ 5556 предлагает ввести везде в Украине кроме Крыма украинский язык как единый государственный. В Крыму будет второй государственный, но не русский, – крымско-татарский. Нацменьшинства смогут создавать группы и классы и общаться там на родном языке. Однако, уже в старших классах и вузах такое станет невозможным.

Все телерадиопрограммы должны перейти на украинский язык. В остальных СМИ две трети информации также должны даваться на украинском. Но в городах и селах с коренными народами и нацменьшинствами можно осуществлять трансляцию на других языках.

Изюминкой этого проекта является то, что тут создание Специальной комиссии по контролю не предусматривается. Все три проекта констатируют, что языковые ограничения не коснутся личной и религиозной жизни украинцев. Но это не факт.

И, наконец, проект №5670-д. Он фаворит. Проект №5670-д «Проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної». Зарегистрирован в ВР 9 июня 2017 года. Авторы – группа из 76-ти народных депутатов (Николай Княжицкий, Ирина Подоляк, Александр Бригинец, Оксана Юринец, Татьяна Чорновол, Юрий Береза, Оксана Сыроид и др.).

По сути, это просто «модернизированный» №5670. Именно за него агитировали украинские деятели. Одним из аргументов за него было то, что его авторами стали аж 76 депутатов Верховной Рады, его подписали представители шести парламентских фракций и, наконец, его поддержали многие всеукраинские и местные общественные организации, а также научные и академические учреждения.

Все это делает его шансы стать законом довольно высокими.

Изменений в нем немного. К примеру, распространение по подписке печатных СМИ на иностранном языке (в смысле – русском) возможно при условии, если учредитель предоставляет возможность подписаться на это издание и на украинском. Также во всех местах продажи газет и журналов должно быть не менее половины названий изданий на украинском.

Еще издателей книг обязали выпускать минимум 50% продукции в течение года на украинском. А государству предоставили возможность ограничивать ввоз в Украину книг на других языках.

От теории к практике

Что означает вся эта теория на практике? Особенно в таком русскоязычном регионе, как Донбасс. Любой из этих проектов в случае принятия легко, но кардинально изменит жизнь всего местного населения.

Сейчас в Украине еще действует ст. 10 Конституции Украиын, которая дает русскому языку статус регионального и позволяет пользоваться им в местах наибольшего распространения, иногда даже подменяя официально государственный язык. Донецкая и Луганская области как раз такое место. От чего это защищает?

Классический пример. В начале июня в Херсонской области оштрафовали 8 ресторанов за нарушения требований Закона Украины «О языках». Об этом сообщило главное управление Госпотребслужбы. Жалобы подал… один и тот же человек. Он заявил, что информация в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал при обслуживании общается на русском языке. Проверка подтвердила факты.

Еще пример. Не так давно серьезный резонанс вызвал случай, когда украинская детская писательница Лариса Ницой швырнула мелочью в кассиршу потому что, та не обслужила ее на украинском языке. По сути, это было хулиганство. Т.к. по действующему закону, украинский язык не является обязательным в общественных заведениях.

Но, если примут новый закон о языке, то все изменится. Клиент будет иметь полное право требовать обслуживания на украинском языке в любом заведении, где продают товары или предоставляют услуги – интернет-кафе, парикмахерской или еще где-нибудь. В Донецкой и Луганской области также.

По факту Ницой могла бы написать жалобу уполномоченному и магазины бы оштрафовали. На кассира бы могли наложить админштраф или уволить за не знание украинского, как профнепригодную.

Украинский язык становится повсеместным языком судопроизводства (на Донбассе также). Судьи обязаны владеть украинским априори. А вот с участниками суда хуже. По некоторым проектам, суд может проводиться на иностранном языке, по другим – участники суда должны пользоваться услугами переводчика во время заседаний, а все материалы дела им должны перевести на язык меньшинств. За их деньги. Захочет ли судья общаться на «иностранном языке»? Скорее всего, нет.

Та же песня в больницах. Они пользуются украинским языком в ведении документов и общении с клиентами. В случае непонимания между медработником и потребителем первый привлекает переводчика, которого должен оплатить клиент, который недостаточно владеет украинским языком. Впрочем, если медик захочет, он также может общаться с пациентом и на русском.

В транспорте обслуживание происходит на украинском языке. Без вариантов.

Молчание – золото

Почему учреждения будут изо всех сил уходить от общения на русском языке? Потому, что это может быть легко истолковано как попытка «внедрения многоязычия». Согласно всем проектам, это «провоцирование языкового раскола страны», «попытка вызвать межэтническое противостояние» и, как следствие… «насильственная смена конституционного строя». А это по уголовному кодексу тянет на лишение свободы от 5 до 15 лет.

Кстати, законом строго карается «создание препятствий и ограничений в использовании государственного (т.е. украинского) языка». Практически это значит, что на вопрос, заданный на украинском, к примеру, кассир в магазине, ответил на русском, чем и создал препятствие.

Если предприниматель нанимает на работу украиноязычного человека, то должен общаться с ним исключительно на украинском, иначе это также может быть истолковано, как то самое «создание препятствий».

Но самое интересное, что тем, кто не владеет украинским в совершенстве, лучше вообще помолчать. Но это касается лишь официальных уровней (куда, понятное дело, без знания украинского не будут иметь права принимать на работу). Так, в проектах есть норма о сознательном искажении государственного языка в официальных текстах, а также ее использование с нарушением стандартов. А еще проекты запрещают «вульгаризацию» украинского языка через смешивания его с другими. Пара русских словв в тексте – и все…

Даже банальных объявлений на русском написать и расклеить законно уже никто не сможет.

Но это все пока в проекте.

На Донбассе свои нюансы

В Донецкой области проблема будет, так как здесь русский язык имел статус регионального языка.

Еще до войны, согласно последней переписи 2001 года, родным русский язык в Донецкой области считало 74,9% населения. В 2007 году компания ДИАЦ проводила опрос и выяснила, что жители региона преимущественно общаются с членами семьи (91%), друзьями, знакомыми (93%) и коллегами по работе (86%) на русском языке. Родным его назвали 82% опрошенных. Собственно, это и есть главная причина, по которой в Донбассе было и пока есть двуязычие…

После разделения Донбасса на подконтрольный и неподконтрольный и серьезной миграции населения, в том числе, по идеологическому принципу отношение к украинскому языку на подконтрольной части претерпело изменения.

Так, согласно опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова в марте 2017 года, в Украине 68% респондентов считают родным языком украинский, 14% – русский, 17% – украинский и русский в равной степени. При этом на подконтрольной части Донбасса родной украинский для 27% опрошенных, русский – для 42%, украинский и русский в равной степени – 29%.

При этом на русском в домашнем общении русский язык используют уже 68% респондентов Донбасса (украинский – 6%, оба языка – 25%). То есть показатель снизился на 23% по сравнению с 2007 годом.

Эксперты подчеркивают, что все русскоязычное население (особенно старшее поколение) на украинский язык в раз не переведешь. Да и такой цели нет. «Мы, боже упаси, не собираемся заставлять старшее поколение переходить на украинский язык. Они выросли в русскоязычной среде и имеют право общаться на том языке, который есть», – заявил губернатор Донетчины Павел Жебривский.

Речь идет о более молодом поколении, чем наши бабушки и дедушки, для которых (по крайней мере, на подконтрольной части) украинский язык давно не есть проблема. Даже если свободно не говорят, то спокойно понимают и читают.

Важно, что указанные законопроекты не распространяются на повседневное общение – общение людей между собой дома, в транспорте, на работе (если это не госслужба, школа, больница и пр.).

Но тем не менее, Донбасс продолжает оставаться русскоязычным регионом. И в таких условиях принятие любого из перечисленных законопроектов будет генерировать определенное недовольство населения.

Примечательно, что ситуацией обеспокоились не только русскоязычные. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Евросоюз отреагирует, если в Украине будет принят новый закон о языке. «Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, мы поднимем этот вопрос на уровне ЕС», – подчеркнул он.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»