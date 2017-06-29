10 причин заниженной самооценки

29.06.2017 09:27

Человек с заниженной самооценкой сам себя запирает в «тюрьме» собственных ограничений. Они лишает себя возможности полноценно реализоваться, достигнуть успехов, чувствовать себя комфортно в обществе и наедине с самим собой. Поэтому, с заниженной самооценкой нужно разбираться. Только те люди, которые смогли принять и полюбить себя такими, какие они есть, могут в полноте использовать все возможности, которые дает им Вселенная, а также наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливыми. Первый шаг в преодолении комплексов и повышении самооценки – понимание причин, которые лежат в основе ее снижения. Давайте рассмотрим 10 популярных причин снижения самооценки, чтобы понимать, как разобраться с проблемой.

1. Опыт поражения.

В жизни бывают разные ситуации – сегодня мы выигрываем, наслаждаемся триумфом, а вчера, возможно, проливали слезы из-за неудач. Это конечно же, обычная картина реальности, казалось бы, что тут такого – у всех случаются победы и поражения. Но, многое зависит от того, как мы их воспринимаем. Если человек воспринимает поражение, как толчок к росту и работе над собой – он поднимается после падения, принимает вызов и сражается дальше за свою победу. Но, если человек воспринимает свое поражение как удар судьбы, оно остается в его подсознании и постепенно, как ржавчина, разъедает его железную уверенность в самом себе и собственном успехе. Все зависит от нашего отношения и образа мышления.

2. Нерешительность.

Нерешительность может проявляться как следствие низкой самооценки, так и быть ее причиной. Если по какой-то причине человек долгое время не принимает решение, часто жизнь сама делает выбор за него, и тогда, последствия могут быть неконтролируемыми. Поэтому, не решаясь делать личный выбор, человек отдает свою жизнь плыть по течению обстоятельств, которые, далеко не всегда, заносят его в желаемую гавань. Такие ситуации приводят к снижению самооценки, появлению неуверенности в себе и потере контроля над собственной жизнью. Человек начинает чувствовать себя маленьким и беспомощным рядом с бурным течением жизни.

3. Чувство вины.

Это чувство может поселиться в голове и словно дятел, постепенно выклевывать остатки уверенности в себе. Чувство вины может стать спутником на всю жизнь, превратив ее в серое существование, наполненное негативом, депрессиями и неадекватным восприятием реальности. Нельзя позволят вине за ошибки прошлого съедать ваше будущее. Подарив себе прощение раз и навсегда можно избавиться от многих проблем, и не только от заниженной самооценки.

4. Привычка промедления.

Прокрастинация – распространенная проблема современных людей, с которой часто очень сложно справиться своими силами. Оставляя важные дела и решения на потом, мы теряем свое время. Теряя время, мы упускаем возможности. Если мы не движемся вперед, мы скатываемся назад и таков закон жизни. Все это не может не влиять на самооценку негативно.

5. Отвержение в детстве.

Ребенку нужно знать, что родители принимают и любят его таким, каков он есть. Взрослому нужно то же самое. Но, если человек недополучал принятия в детстве и по каким-либо причинам был отвержен родителями или другими авторитетными для него взрослыми, в будущем он непременно столкнется с психологическими проблемами, пока не научится сам принимать себя таким, какой он есть. Это одна из скрытых причин низкой самооценки, которую человек самостоятельно не всегда может выявить.

6. Общение с манипуляторами.

Человек, привыкший манипулировать окружающими, не всегда делает это сознательно, из корыстных побуждений. Манипулятором может оказаться кто угодно – муж, жена, начальник, друг, сосед и любой человек. Сталкиваясь с таким человеком, мы обязательно будем чувствовать внутренний дискомфорт, а продолжительное общение и близкие отношения могут стать причиной снижения самооценки. Навязывание страха, чувства вины, несоответствия – это главное оружие манипуляторов, с помощью которого они хотят контролировать других людей и управлять ими для достижения собственных мелких или крупных целей. Поэтому, важно защитить себя от такого психологического давления. Если же вы не можете противостоять манипуляторам и чувствуете, как ваша жизнь становиться все хуже и хуже, лучше всего оборвать с ними отношения, хотя бы на короткий промежуток времени.

7. Перфекционизм.

Перфекционизм – нездоровое стремление к совершенству. Почему нездоровое? Потому что малейший недостаток выводит человека из состояния гармонии и равновесия, а иногда даже заставляет страдать. Проблема современного общества – это избыток недостоверной информации. Если оглянуться вокруг и вникнуть в суть вещей – в этом мире слишком много вранья, и поэтому нужно иметь смелость принять это, а не пытаться соответствовать нарисованным СМИ образам. Мы видим, слышим, читаем много интересного, но верить всему нельзя, если вы не хотите страдать от заниженной самооценки. Нет ничего удивительного в том, что девочка-подросток, проходящая естественную перестройку организма, столкнется с проблемой возрастной сыпи. Но, насмотревшись в журналах обработанные профессиональным редактором фотографии, где кожа ее сверстниц сияет чистотой, она начнет думать, что с ней что-то не так. Это только один пример, а такой промывке мозга подвержены люди всех возрастов и часто мы даже не осознаем, что и когда именно на нас повлияло, заставив бежать за призрачным идеалом. Жизнь динамична – что-то у нас получается лучше, что-то от нас не зависит, а другое мы вообще не считаем важным и пропускаем мимо или обходим стороной. Во всем невозможно достигнуть совершенства, и поэтому не стоит увлекаться гонкой за призрачными идеалами, которая только разрушает нашу самооценку.

8. Одиночество.

Одиночество не обязательно должно быть явным. Мы можем иметь много друзей, знакомых, близких людей, коллег, но при этом оставаться в одиночестве. Не всякое одиночество способно негативно сказываться на самооценке. Но, если человек лишен общения со своими единомышленниками, с людьми, которые разделяют его жизненную позицию, взгляды и ценности, он будет постепенно терять верю в себя и свои принципы.

9. Чрезмерные требования по отношению к самому себе.

Если человек изо всех сил старается соответствовать требованиям, которые он сам себе предъявляет, чаще всего это заканчивается заниженной самооценкой и разочарованием. Адекватно оценивайте свои возможности и ресурсы, и исходя из этого устанавливайте реалистичные цели, не требуя от себя ничего невозможного.

10. Зависимость от мнения окружающих.

Каким бы хорошим и красивым человеком вы ни были, обязательно найдутся те, кому вы не по душе и не по вкусу. Зависимость от мнения окружающих людей постепенно уничтожает самооценку и уверенность в себе. Нужно научиться искать одобрение и признание внутри себя, а не снаружи. Не ждите, что вас будут одобрять и восхищаться – делайте это для себя, и ваша самооценка никогда не пострадает.

Елена, www.vitamarg.com