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7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть
Как известно, денег много не бывает. Используя проверенные временем ритуалы, вы каждый день сможете улучшать свою финансовую энергетику и притягивать благополучие.
Семь ритуалов, которые вы будете проводить в течение недели, помогут вам привлечь финансовое благополучие. Чтобы магия заработала, верьте в свои силы и никому не сообщайте о том, что делаете. Так вы оградите себя от завистников и недоброжелателей, которые могут негативно повлиять на ваши труды.
Понедельник
Желательно, чтобы начало ритуала было 13 числа, однако это необязательное условие. В час дня и 13 минут положите в кошелек тринадцать монет. Пересчитайте их 13 раз, а затем потратьте, шепнув: «От бед откупаюсь, с чертовой дюжиной не знаюсь».
Вторник
Положите в кошелек рядом с купюрами старую монету. Ее ценность не важна, главное, чтобы это была действительно старая монета — например, времен СССР. С помощью нее вы привлечете к себе финансовые потоки.
Среда
Разменяйте любую купюру и пожертвуйте размен на добрые дела. Вы можете отдать деньги нуждающимся, а можете купить шариков и конфет и угостить знакомых детей. Либо потратьте деньги на цветы и порадуйте вниманием пожилых людей.
Четверг
Перед выходом из дома подержите между ладонями купюру, а затем прижмите руки к точке между бровей. Таким образом вы откроете внутреннее зрение, которое позволит вам найти дополнительные источники финансов.
Пятница
Напишите на листке бумаги заговор, положите его в кошелек или в подкладку одежды, носите постоянно. Текст заговора: «В огороде крот, мой кошелек — огород. Крот землю роет, богатство мне приносит».
Суббота
Сшейте маленький мешочек с завязками, положите в него горошину и мелкую монету. Спрячьте его в укромное место. Через некоторое время проверьте — если предметы исчезли из мешочка, значит, домовой будет вам помогать привлекать финансы в дом.
Воскресенье
На блюдце тонкой струйкой насыпьте соль, приговаривая: «Пока соль соленая, меня не пугает нищета. От нее загораживаюсь, удачу денежную приваживаю». Сверху на горку соли положите кошелек и оставьте его на час.
С помощью этих простых ритуалов вы сможете поправить свое материальное положение. Для усиления эффекта используйте медитации, которые помогут открыть денежные чакры и разблокировать финансовые потоки.
Желаем вам удачи!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, деньги, приметы, богатство, ритуал
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