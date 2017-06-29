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Еда, продлевающая жизнь
Лучший стабилизатор сахара в крови — МАЛИНА
В малине содержится антоциан (растительный пигмент), который поддерживает выработку инсулина и контролирует уровень сахара в крови, тем самым защищая от диабета.
Защита от рака кишечника — ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ ЧАЙ
Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, называемые катехинами, подавляют развитие раковых клеток.
Защита кожи — МОРКОВЬ
Ученые Национального института по исследованиям раковых заболеваний США обнаружили, что у людей, потребляющих большое количество каротина (пигменты, содержащиеся в морковке), в 6 раз меньше вероятность развития рака кожи.
Защита для сердца — ЛОСОСЬ
Потребление естественных жиров, например, в лососе или оливковом масле, повышает уровень холестерина ЛВП. Кроме того, в лососе содержится большое количество жирных кислот омега-3, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.
Защита костей — КРЕВЕТКИ
Креветки богаты на витамин В12, который делает кости более прочными и играет важную роль в развитии новых клеток. Кроме этого, креветки являются источником витамина D, важного ингредиента в составе костей.
Защита от рака груди — ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО
Согласно исследованию, женщины, получающие не менее 30 г цельного зерна в день, в 2 раза меньше предрасположены к заболеванию рака легких. Чашка каши с черникой — лучшая защита от рака груди.
Контроллер кровяного давления — ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Потребление калия (достаточно 400 г вареного картофеля, но обязательно картофель есть со шкуркой!) существенно снижает кровяное давление.
Лучшая защита для зубов — ТВЕРДЫЙ СЫР
Исследователи обнаружили, что 10 г сыра Чеддер, Гауда или Моцарелла в день снижает уровень рН, что предотвращает появление повреждений зубов.
Лучший защитник зрения — ШПИНАТ ИЛИ САЛАТ ЛАТУК
Национальный институт здоровья выяснил, что у тех, кто потребляет лютеин (найденный в зелени), на 43% меньше вероятность дегенерации желтого пятна.
Эликсир молодости — КРАСНОЕ ВИНО
Окислительный стресс играет главную роль в старении, а антиоксиданты в красном вине, резерватролы, помогают продлить жизнь, путем нейтрализации болезнетворных свободных радикалов. Пино Нуар: в одном стакане этого вина содержится больше всего резерватрола.
Восстановление волос — ГОВЯДИНА
Железо в мясе стимулирует обновление и восстановление волос. Кроме того, говядина богата на цинк, предотвращающий выпадение волос.
Защита от рака простаты — ЧЕСНОК
Компоненты, находящиеся в чесноке, снижают вероятность заболевания раком простаты на 50%.
Защита от рака легких — ГРЕЙПФРУТ
Грейпфрут в день снижает развитие рака легких на 50%. В грейпфруте содержится нарингин, который помогает снизить уровень энзимов, провоцирующих развитие раковых клеток.
Контроль уровня холестерина — ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, повышают уровень холестерина ЛВП (хорошего) и понижают уровень холестерина ЛНП (плохого). А также оливковое масло является отличной защитой против сердечно-сосудистых заболеваний.
Лучший стимулятор работы мозга — КОФЕ
Кроме того, что кофе дает заряд бодрости на 90 минут, чашка кофе по утрам – источник антиоксидантов, которые предотвращают развитие болезни Альцгеймера более чем на 60%
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на formulazdorovya.com
Теги: Донбасс, здоровье, еда, долголетие, жизнь
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