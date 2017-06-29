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Свадебные приметы, которые до сих пор работают
Семейная жизнь, может, и тяжела, зато свадьба как весела! Но мы сейчас и не задумываемся, что веселые традиции, со смехом выполняемые на бракосочетании, имеют очень глубокие корни, и, подчас, серьезные основания.
До свадьбы в платье никому не показывать
Платье – великая тайна. Его нельзя показывать случайным людям, его нельзя надевать полностью до свадьбы. Кстати, белое одеяние невесты – суть иноземное заимствование, до Петра Великого желательно было наряжаться в красное. А прятали подвенечный наряд по одной простой причине – его могли украсть. Ведь, как бы ни была бедна семья, а под венец расстараются получше пошить и поярче украсить. А уж если деньги имеются в доме, то и вовсе платье жемчугом и шитьем украшали. А если завистники умыкнут такую красоту – слезы да горе, горе да слезы. Поэтому, строго-настрого запрещалось хвастаться ею перед посторонними.
Не женись в мае
А все просто – май – время не только хлопотное, но и голодное. Запасы с прошлого года, даже сбереженные Великим постом, подошли к концу, новостей с огорода ждать еще и ждать. Невеселое начало семейной жизни могло испортить отношения на всю оставшуюся жизнь. Посему, даже и родиться в мае считалось неблагоприятным.
Бить бокалы
То, что посуда бьется к счастью, небогатому крестьянину даже и во сне присниться не могло. Какое ж счастье, когда убыток? Но на свадьбу – дело другое. И не потому, что не жалко ради такого праздника. В старину если новоиспеченный муж хотел подтвердить девственность супруги до первой брачной ночи, он выходил наутро из спальни, брал в руки горшок и кидал об стенку. Тут же начиналась бурная радость и веселье, снаряжали сани за родителями жены, чествовали их и угощали. И было всем счастье. Потом, ясное дело, «ужасное мещанство – невинность зря беречь», но осадочек от разбитой посуды остался – радостный такой.
Поймала букет – выйдешь замуж
Конечно, на Руси свадебными букетами и женскими подвязками не швырялись. Это примета новая, заимствованная. Но упало это зерно на благодатную почву, поэтому и дало слабые еще корешки. В девичник – последний вольный вечер невеста дарила венок с головы и шелковую ленту из косы младшей сестре или подруге. Получить такой сувенир считалось удачей и сулило непременное замужество. В советские времена как-то подзабылся этот обряд, но, видимо, в генной памяти что-то осталось, поэтому так и полюбили наши девушки ритуал с киданием букета в руки следующей счастливице.
Перейти путь свадьбе – к неудаче
Это был хитрый ход. До крещения Руси вступающих в брак водили вокруг столба или дерева, и недопустимым считалось что-то бросить им под ноги – путь перебить. Нарушать старые устои всегда боязно, поэтому надолго осталась примета не пересекать дорогу перед свадебным кортежем – не зачеркивать им путь в новую жизнь. И кто-то, очень умный, пустил слух, что встретить этот самый кортеж – к неудаче. А кому ж охота неудачи? Вот и старались люди в сторонку отойти, под ноги не бросаться. Мало ли…
Преградить путь и требовать выкуп
С другой стороны, охотников загородить дорогу свадьбе тоже обычно находилось немало. И жених или дружко должны были откупиться от «татей». Всем хорошо и весело. Но когда все начиналось, в стародавние времена, веселья было не так много. Девиц тогда попросту «умыкали», то есть воровали. А поскольку предки были не глупее нас, то и они уже знали, что близкородственное скрещивание до добра не доведет. Посему, невестушку искали в соседнем поселении, а то и подальше. И, чтобы увезти красу ненаглядную, требовалось не один подвиг совершить, — не только откупаться от возмущенных ее соплеменников, но и за оружие браться. И тем милее была жена, чем дороже досталась. А теперь – одни шутки вам!
Свидетели
Кстати, подруги невесты и друзья жениха, которые сейчас трансформировались в свидетелей, тоже были не для красоты, а для пользы. Считалось, что на свадьбе невесту или жениха легко «испортить» колдовством, поэтому дружко и подружка были, как бы, двойниками молодоженов, чтобы нечистая сила запуталась, кому зло творить. Также, особенно круто считалось пригласить на эти роли не просто веселых заводил, а веселых заводил со знахарскими навыками – чтобы и от себя удар отвели, и молодых защитили. Да, и на Западе подруги невесты, одетые в одинаковые платья, выполняли те же функции
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на umnaja.ru
Теги: Донбасс, свадьба, приметы
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