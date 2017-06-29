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ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ
29.06.2017 10:03
Специалисты предрекают очередной конец света. Сейчас исследователи говорят о том, что катаклизмы на солнечной поверхности могут всего за три дня уничтожить все человечество.
Ученые из британского университета Рединга показали, что рост солнечной активности негативно сказывается на состоянии здоровья населения. Например, это приводит к увеличению численности онкологических больных.
Специалисты предупреждают, что выбросы на Солнце происходят с каждым годом все чаще. И никакой эффективной защиты от этого явления пока не существует.
На данный момент в группе риска находятся пилоты и пассажиры авиарейсов и те, кто работает на МКС.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, космос, солнце, планета, Земля
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