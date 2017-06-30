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Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися
Хакерська атака і підрив авто з керівником розвідки ГУР – це лише частина нової тактики росіян.
Судячи з цього, нова гібридна доктрина розрахована до виборів 2019 року. І ми маємо розуміти, що яструби все частіше говорять про повномасштабне вторгнення. Їх стримують лише “економісти-корупціонери” і частина адекватних бізнесменів від влади
Ще починаючи з зими, можна було помітити, що росіяни почали застосовувати нову тактику на Донбасі. Вона полягала в тому, що вже ближче до літа вони перестали соромитися відкрито стріляти по житловим кварталам і почали активно розвалювати інфраструктуру на наших територіях. Класичний приклад Авдіївка, на якій відпрацьовують цю схему. Головна задача цієї тактики, як уже писалося раніше, – розширення сірої зони. Але окрім цього є ще кілька важливих аспектів: змушування до виселення людей, створення буферної зони глибоко незадоволеного населення, яке і без того не відрізнялося лояльністю і збільшення незадоволених серед військових, які не розуміють, чому треба утримуватися від ударів у відповідь.
Паралельно, ця тактика росіян і слаба інформполітика держави, дозволила створити негативний фон всередині країни, який найкраще відповідає фразі: «солдати воюють, а влада нічого не робить».
Проте, варто зазначити, що така політика РФ призвела не до загострення ситуації, а до збільшення рівня апатії суспільства, яке вирішило просто «забути», що йде війна. Тобто цілі, які ставили росіяни – розхитування ситуації і спроби повторення революції не була досягнута. Люди готові ненавидіти владу, але ще неготові проти неї воювати. Саме тому, росіяни вирішили видозмінити гібридну доктрину.
На сьогодні в РФ, очевидно, що існує кілька сценаріїв розвитку:
1. Перенесення гібридної війни на територію України, збільшення терактів і пропаганда ідеї, що влада не може забезпечити мир з поступовим нарощуванням революційного потенціалу і автономізацією регіонів. Це відносно довгий і відносно м’який сценарій, який передбачає “відносно еволюційний” перехід до розвалу країни. Він був запропоннований ще в 2014 році і досі вважається базовим, з тією відмінністю, що теракти і хакерські атаки відтепер стануть звичним явищем.
2. Прискорення подій і виникнення якоїсь техногенної катастрофи, яка змусить росіян захопити частину територій і створити там маріонеткові режими. Це складний з міжнародної точки зору сценарій, але росіяни готують його, як один із базових.
3. Пряме вторгенння і встановлення маріонеткового режиму в Києві з можливими утвореннями західно-українських республік. Це сценарій найскладніший до виконання, бо передбачатиме тектонічні зсуви в усьому ЄС.
Якщо спробувати змоделювати найближче майбутнє, то можна передбачити, що вибухи з машинами військових мають стати однією з головних рис гібридної війни на найближчий час. Будуть підривати не мирних мешканців, а саме військових і поліцейських. Окрім того слід чекати активізації терористів на інфраструктурних об’ктах. Створення позаштатних ситуацій на екологічно небезпечних об’ктах – це очевидно, один з найважливіших напрямків роботи РФ. І звичайно ж буде продовжено пропаганду в церквах московського патріархату та з екранів проросійських ЗМІ щодо того, що влада не може забезпечити мир.
Що можна цьому протисатавити?
Нічого нового тут сказати не можна крім того, що говорилося багато місяців підряд. Треба посилити інформаційну складову в ЗМІ, треба нарешті зайнятися всерйоз кібербезпекою, треба менше красти і відновлювати довіру до влади, треба перетворити СБУ із економічно-карального в безпековий орган і т.д. Без цього ми дуже швидко скотимося до другого базового сценарію РФ.
Источник glavcom.ua
Теги: Россия, Донбасс, выборы, доктрина
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