Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?

30.06.2017 09:05

26 июня Донбасс СОС принял участие в круглом столе, организованном Министерством внутренних дел совместно с Центром информации о правах человека, который был посвящен системе регистрации места проживания в Украине.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти ( ГМС, Минсоц, Минюст, МинТОТ, ЦИК, ПФУ, СБУ), секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, международных и общественных организаций.

Основной темой круглого стола стал вопрос необходимости реформирования института регистрации места жительства. В частности, для ускорения этого процесса МВД предлагает внедрить декларативную модель регистрации места проживания, которая позволит упростить процесс регистрации граждан. На круглом столе также говорилось о том, что должна быть полностью исключена угроза административной ответственности внутренне перемещенным лицам, которые по независящим от них причинам не могут зарегистрировать свое место жительства на временно неподконтрольных территориях Донецкой/Луганской областей и в Крыму, а также о том, что полномочия распорядителя Единой информационной базы данных о ВПО нужно передать МинТОТ.

Нашей командой отдельно был поднят проблемный вопрос о невозможности регистрации и снятия с регистрации места проживания на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Напомним, что с 4 апреля 2016 вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым полномочия по регистрации места проживания были переданы исполнительным органам местных советов(“отделам регистрации”). В то же время, на сегодня, соответствующие органы регистрации по временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и по Крыму отсутствуют и в связи с этим, граждане Украины не имеют возможности получить такую ​​административную услугу.

Отсутствие механизма регистрации/снятия с регистрации места проживания в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в пределах Донецкой и Луганской областей и в Крыму приводит к значительному нарушению гарантированных Конституцией и Законами Украины прав граждан.

В частности, очень остро стоит проблема у студентов, которые на время обучения были зарегистрированы в общежитиях. После окончания учебы они обязаны сняться с регистрации в общежитии, однако зарегистрироваться по предыдущему месту регистрации у них нет возможности, поскольку соответствующие органы, которые могли бы это осуществить, попросту отсутствуют. Также проблемы возникают при регистрации новорожденных детей. Действующим законодательством предусмотрена обязанность родителей зарегистрировать место проживания новорожденного ребенка в течение трех месяцев со дня государственной регистрации его рождения по адресу регистрации места проживания родителей / одного из родителей. Однако выполнить эту обязанность у родителей нет возможности по той же причине, что и у студентов — органа, который бы это сделал, фактически не существует.

По результатам круглого стола заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук написала на своей странице в Фейсбук следующее:

«Учитывая постоянную социальную разбалансированность, что наблюдается на Востоке нашего государства, мы сталкиваемся не только с проблемой увеличения количества внутренне перемещенных лиц, но и их дальнейшей адаптации. В этом контексте едва ли не важнейшее значение приобретает вопрос реформирования института регистрации места проживания. Все украинцы, независимо от места своего физического пребывания, должны иметь возможность на должном уровне использовать медицинские, образовательные, административные или любые другие услуги, предоставление которых обеспечивает государство.»

В связи с этим мы еще раз напоминаем представителям МВД о разработанных в рамках межведомственной рабочей группы при МинТОТ проектах изменений в существующие нормативно-правовые акты, касающиеся передачи таких полномочий определенным территориальным органам Государственной миграционной службы Украины, что позволило хотя бы частично урегулировать эту проблему и показать, что Украина является правовым государством не только в теории и в статье 1 Конституции Украины, но и на практике.