Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО

04.07.2017 22:15

Юристы Донбасс SOS рассказали о порядке назначения пенсий в тех случаях, когда человек ранее получал пенсию по справке переселенца, но в дальнейшем зарегистрировал место жительства (сменил прописку) в паспорте на подконтрольной территории Украины, и желает получать пенсию как житель данной административно-территориальной единицы.



