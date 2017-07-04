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Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО
04.07.2017 22:15
Юристы Донбасс SOS рассказали о порядке назначения пенсий в тех случаях, когда человек ранее получал пенсию по справке переселенца, но в дальнейшем зарегистрировал место жительства (сменил прописку) в паспорте на подконтрольной территории Украины, и желает получать пенсию как житель данной административно-территориальной единицы.
Теги: Донбасс, регистрация, переселенцы, пенсии
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