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ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.

06.07.2017 17:48
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ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.

Уже довольно давно ученые писали о том, как спиннер влияет на состояние нервной системы. Повальное увлечение молодежи модными устройствами не такое безопасное, как может показаться на первый взгляд. 

По сути, в основе этой модной игрушки обычный подшипник. Постоянное его кручение зацикливает сознание и серьезно блокирует мозговую деятельность. Раньше эту методику использовали в психиатрических больницах, чтобы заставить больных людей делать то, чего они бы не сделали ни при каких обстоятельствах. 

В социальных сетях недавно появилась история, рассказанная одним из пользователей. Он слышал ее от человека, который во время Второй мировой войны был врачом и принимал участие в эвакуации психиатрической лечебницы. У больных началась паника – и их было сложно погрузить в машины. Тогда врач дал им спиннеры, больные увлеклись ими и дали погрузить себя в автобусы.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, психиатрическая лечебница, сознание, игрушка
 
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