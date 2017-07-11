Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну

11.07.2017 06:58

Старці з Афона відзначили, що вони з гори спостерігають грандіозну подію – становлення України як держави.

Ми живемо в переломну епоху для України, кажуть старці. Можливо, відбувається відтворення Нової Київської Русі, яка ніколи не помре: про це говорить гімн і, звичайно, герб у вигляді пікіруючого сокола на здобич.

Афонські старці заявили, що Русь абсолютно точно має шанс на своє відродження після 2021 року із центром у Києві. Стартом буде з’єднання на небі Сатурна і Юпітера в день сонцестояння 21 грудня 2020 року (з точки зору зірок – це грандіозна епохальна подія для всіх нас).

Афонські старці додали, що погано жити українцям залишилося рівно 4 роки. З 2021 по 2033 рік почнеться різке зростання економіки, завдяки чому в межах нашої країни станеться нове “китайське диво”.

Прийде новий президент – реформатор, який буде високого зросту на “Білому коні” (є навіть пророцтво Ванги з цього приводу) і настільки відродить економіку нашої країни, знищить корупцію, проведе реформи, що нас почнуть поважати в Європі і в усьому світі.

А після 2024-2025 року у нас вже будуть шанси стати повноцінним членом Євросоюзу.

Чекати залишилося вже недовго -Зустрічі президентів Порошенка і Путіна восени, після Дня Незалежності, покладуть край конфлікту в Донбасі.

2017 рік може стати переломним у всіх сенсах, економіка почне зростати, почнуться великі інвестиції в нашу країну.

2018 рік – почнеться поступове зростання населення країни, можлива важлива пенсійна і медична реформа.

2019 рік – експансія торгових відносин з іншими країнами і альянс з ними.

2020 рік – повернення Україні Криму.

2020 рік – важливий рік для реформ в церкві, це рік можливої незалежності Української церкви від Московського патріархату, також це прихід в політику майбутнього харизматичного лідера – “рятівника України”. Після чого, в 2024 році, він стане “Князем” Всієї нашої України – Русі (саме так слід називати нашу країну в майбутньому) і об’єднає її з цивілізованими країнами Європи.

Источник vesti-ua.net