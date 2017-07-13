Як визначити свій тип шкіри?

13.07.2017 12:28

Аби обрати правильний догляд потрібно зрозуміти, яка у вас шкіра. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Суха шкіра:проявляється незамітно. Одні відчувають сухість і натягнутість шкіри після вмивання, інші відзначають лущення на деяких ділянках обличчя. У молодому віці суха шкіра виглядає ніжною, тонкою, з матовим відтінком. Пори на ній непомітні, але можуть з'являтися тонкі зморшки.



Жирна шкіра: характеризується надмірним блиском через підвищену сальність і недостатнє кровопостачання. Вона схильна до появи прищів, вугрів і чорних крапок, так як пори на ній сильно розширені. Шкіра досить груба, а перед менструаціями стає особливо жирною і запаленою. Однак, не дивлячись на всі мінуси, саме жирна шкіра довше залишається молодою і зберігає вологу, не даючи з'являтися зморшкам.



Комбінована шкіра: виглядає чистою і свіжою, відрізняється пружністю, еластичністю, гладкістю, відсутністю лущення, чорних крапок і зморшок. Вона має рожевий відтінок, оскільки містить достатньо вологи і жирового мастила. На ній майже не видно пір. З віком така шкіра стає сухою або чутливою, і як наслідок потребує додаткової підживлення.

