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Продукты, которые не стоит есть на завтрак
Улыбчивая женщина из рекламы предлагает нам сделать свое утро приятным и намазать тост арахисовым маслом, знойная красотка из фильма завтракает исключительно круассанами и пьет кофе, а американский врач из журнала советует есть гранолу в качестве первого приема пищи. Кого слушать?
Не всё то, что мы привыкли называть здоровым завтраком, является таковым. Мы собрали для вас самые популярные мифы о полезных первых приемах пищи. Обратите внимание на то, что вы едите!
Что можно и нельзя есть на завтрак
Обезжиренные молочные продукты
Что может быть лучше, чем обезжиренное молоко и творог на завтрак? Многое! В продукты с низким процентом жирности добавляют вредные компоненты, чтобы сохранить вкус. Кроме того, они негативно влияют на обмен веществ и приводят к медленному усвоению пищи. Немного жиров не помешает, они помогут насытиться и избежать вредных перекусов.
Каши быстрого приготовления
Как здорово залить кашу молоком, быстренько поесть и побежать на работу. Но, отдавая предпочтение такому завтраку, помните, что такая каша подвергается сильной термической обработке, поэтому большинство ее полезных свойств теряется. В таком продукте быстрого приготовления содержится недостаточное количество волокон, минеральных веществ и витаминов. В общем, вы просто наполните желудок пищей.
Выход из ситуации. Готовьте с вечера вкуснейшую овсянку в банке, кладите на ночь в холодильник и наслаждайтесь с утра!
Сосиски
Сосиски — достаточно удобный продукт, но вызывающий сомнения. Производители часто заменяют часть мяса в сосисках хрящами, сухожилиями, жиром и шкурой животных, костной мукой. Также в них очень много соли. Если сосиски недорогие, готовьтесь к тому, что в них присутствуют красители, усилители вкуса, ароматизаторы и консерванты. Кстати, диетические сорта сосисок содержат довольно много жира. Поэтому вместо сосисок рекомендуем приготовить мясо самому.
Батончик со злаками / каша с сахаром
Практически все батончики содержат огромное количество сахара и насыщенных жиров. Это всё указано на упаковке. Сладости на голодный желудок повышают уровень сахара в крови. Также такой завтрак невероятно вреден для желудочно-кишечного тракта.
Если очень хочется сладкого, съешьте мармелад или зефир, но только после основного приема пищи. Чтобы подсластить блюдо, добавляйте не сахар, а мёд.
Гранола
Гранола — очень калорийный продукт, за счет входящих в ее состав ингредиентов. На 100 г гранолы приходится примерно 400 ккал. Поэтому употреблять этот продукт в таких количествах, как, к примеру, овсянку не стоит. Тем более, что покупная гранола содержит сахар и различные вредные добавки. Лучше всего употреблять ее в качестве маленького перекуса.
Позаботьтесь о здоровье своих друзей, поделитесь с ними этой полезной статьей!
Источник: superfit.me
Теги: Донбасс, здоровье, советы, продукты, завтрак
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