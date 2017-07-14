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Що їсти після отруєння?
Яким має бути ваш раціон харчування - читайте у "Країні Здоров'я".
Можете з'їсти трохи курячого м'яса. Якщо хочете, можете приготувати парові котлети. Також дуже важливо готувати легкі пісні страви, які будуть повністю засвоюватися організмом і не перевантажать роботу травної системи. Зверніть свою увагу на різні страви з рисом. Рисовий відвар вже давно використовують в медицині при харчових отруєннях і інфекціях.
Важливо знати, що слід виключити зі свого раціону в перші пару днів після отруєння. Кава, соки і кисіль неприпустимі. Також слід повністю виключити шоколад, газовані води, консерви, жирну, солону, гостру, смажену їжу і алкоголь. Бажано відмовитися від молочних і кисломолочних продуктів. Сирі овочі також не рекомендується вживати. Замініть їх на варені.
Також після отруєння не можна їсти фрукти. Груші, сливи і виноград повністю слід виключити. Можна вживати цитрусові на 3-4 день після отруєння, але в дуже невеликій кількості. А от яблука можна включити в свій раціон, але тільки печені або квашені.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, отравление, советы
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