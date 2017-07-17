Все рубрики раздела
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику
Волосы на голове издревле считались проводником энергии из космоса в человеческий организм. Женщины, которые имели длинную шевелюру, носили косы и прятали свои волосы под платками и головными уборами, чтобы сохранить свою энергию. Сейчас многое забыто: женщины ходят с распущенными волосами, красят их, стригут, тем самым ослабляя свой энергетический потенциал. Давайте вспомним все мудрые советы прошлых лет и узнаем то, как волосы могут влиять на нашу жизнь.
Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику, укоротить срок своей жизни и изменить ход солей жизни. Именно так считали в древности.
Парикмахер должен быть обязательно такого же пола. Эта примета появилась сравнительно недавно, но все же поражает своей правдивостью. Люди верили, что если женщину стрижет мужчина, то в ее личной жизни настанет черная полоса. Поэтому, отправляясь в салон красоты, убедитесь в том, что записались к парикмахеру женского пола.
Если вы долгое время не можете решить какую-либо проблему, то, собираясь постричь волосы, выбирайте парикмахера, который старше вас. Чем он старше, тем для вас лучше. Выйдя из парикмахерской, вы почувствуете, что решение вашей проблемы лежало на поверхности и оказалось очень простым.
Если вы заболели или просто пребываете долгое время в плохом настроении, то подстригите кончики волос. Вместе с ними вы избавитесь от накопившегося в них негатива, вам станет значительно легче.
При мытье и расчесывании волос не стоит думать о проблемах. Подумайте о чем-либо приятном. Тогда ваши волосы со временем приобретут здоровый вид, если, конечно, вы будете постоянно заряжать их позитивной энергией.
В древности многие женщины боялись красить свои волосы. Для многих народов это было неприемлемо, так как считалось, что краска на волосах не будет пропускать положительную энергетику. Однако все же многие женщины использовали краску, меняли свой цвет волос, меняя при этом характер и судьбу. До сих пор бытует мнение, что если изменить свой цвет волос, то поменяется и твоя жизнь.
Если вам не хватает каких-либо качеств в своем характере, или вы хотите полностью изменить жизнь и отношения к вам людей, то не лучше ли окрасить волосы в нужный цвет?
- Черный цвет волос говорит о сильном характере, решительности и расчетливости. Если вам не хватает всех этих качеств, то попробуйте стать брюнеткой. Ваш характер изменится, и вы сами почувствуете, что все начало меняться.
- Темно-русые волосы характерны для людей, обладающих весьма высоким интеллектом и гибким умом. Они практичны, организованы и амбициозны.
- Русые волосы выдают человека доброго и мягкого. Это цвет волос придает женщине великодушие и щедрость.
- Каштановые волосы характерны для творческих натур, обладающих к тому же лидерскими качествами и обаянием.
- Белые волосы – признак того, что характер этой женщины двоякий: то она излучает доброту и скромность, а то надменность и нахальство.
- Красные волосы говорят о человеке с горячим темпераментом, готовым на все ради своей цели. Это сильные и неуправляемые люди.
- Рыжие волосы издавна считались признаком колдовства. Женщин с таки цветом волос сжигали на костре и предавали вечным мучениям. Рыжим цветом волос, как правило, обладают неискренние и лицемерные люди.
Для того, чтобы сделать свою жизнь более гармоничной, обрести необходимые качества характера, которые бы сделали вас счастливее, стоит просто уделять особое внимание своим волосам. Хотите измениться? Измените цвет волос. Если хотите избавить себя от негативной энергии, то более мягче и заботливее обращайтесь с вашими волосами.
Не даром говорят, что о человеке можно многое сказать по его волосам: все ваши болезни, настроение и проблемы тут же отражаются на вашей шевелюре, а негативная информация, которую волосы передают в космос, впоследствии может вернуться к вам в двойном размере
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, энергетика, волосы
- В правительстве никак не разберутся - готова Украина к зиме или нет. А в ДНР бравурно рапортуют
- Адвокат Тимошенко: в Минуглепроме подтвердили невиновность Леди Ю
- Мэр Донецка уверен в абсолютной победе регионалов на выборах
- В Донецке не будет проблем с транспортом в день выборов
- В Донецке рассказали об особенностях волеизъявления
- Ультиматум оппозиции: 48 часов на отставку правительства
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- В Мариуполе задержан "минер" заводов12:05
- НА КПВВ «МАРЬИНКА» ВЧЕРА ПРИБЫЛ РАНЕННЫЙ МУЖЧИНА10:57
- Бойовики повідомили про завершення власного розслідування катастрофи МН1710:45
- За минулу добу один боєць ЗСУ отримав поранення10:16
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- Евросоюз примет участие в реформировании газового рынка Украины14:45
- В Ровно решили импортозаместить джинсы14:30
- «Богдан Моторс» разработал газовый автобус14:20
- У крымчан возникла еще одна серьезная проблема14:10
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз13:55
- Экс-министр экономики: К Украине применяют не «план Маршалла», а «план Моргентау»13:45
- Массовое выселение: кого и почему лишают квартир в Крыму13:35
- Доктор Кто впервые станет женщиной13:25
- Синоптики прогнозируют потепление 17 июля13:15
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Как будут освобождать Донбасс
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- В центр Киева вошла военная техника
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- В Украине готовят новые жесткие правила для интернета