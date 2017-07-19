У кладоискателей началась горячая пора

19.07.2017 17:36

Людей, вооружённых металлоискателями, сосредоточенно слушающих сигналы, поступающие через наушники, на пляжной зоне в Мариуполе можно увидеть практически в любое время года. Особенно много «кладоискателей» бродит по воде и по суше осенью, когда завершается курортный сезон. Но немало их и летом - по утрам, когда пляжи ещё не успевают заполниться отдыхающими. Для некоторых прогулки с металлоискателем - своеобразное хобби, для других - возможность немного заработать.

«Рыбное» место

Ранним утром молодой человек в красном резиновом комбинезоне, держа в руке штатив металлоискателя, медленно ходил вдоль одного из волнорезов. Походив таким образом около часа, парень вышел на берег и направился к лавочке, где стал вытряхивать свой «улов».

«Только меня не фотографируйте! Вот добычу мою можете поснимать», - сказал, усмехаясь, мужчина, назвавшийся Сергеем. Добычей оказались несколько монеток, среди которых выделялась железная гривна, ключ, болт и ржавая гайка.

«У нас на пляже, волнорезы - одно из самых «рыбных» мест. Оттуда ныряют не только ребятишки. Но и взрослые парни, так что легко можно найти золотой браслет или цепочку. А вот такой улов, - кивнул он на небольшую горку, - от рыбаков. Они здесь сидят часами, курят, иногда для согрева и для настроения пьют горячительные напитки, вот иногда и теряют мелочёвку, ключи, бывает, часы и телефоны».

«Это - как собирать грибы»

Товарищ Сергея, мужчина постарше, старательно разравнивал поверхность песка маленькими грабельками, потом просеивал песок через сито, затем проводил по обрабатываемой площади металлоискателем. Для кладоискателя раннее утро оказалось удачным: спутник Сергея нашёл в песке золотую цепочку.

«Сейчас главное - не лениться и пораньше просыпаться, - словоохотливо пояснил мужчина. - Отдыхающие каждый день что-нибудь теряют. Цепочки, серьги, кольца… И в воде, и на берегу можно что-нибудь найти. На берегу искать легче, но для этого надо на пляж приходить рано утром, когда ещё людей нет, когда коммунальщики не начали чистоту наводить…».

Сергей полностью согласился с мнением своего товарища, добавив, что поиск пляжных «кладов» очень затягивает. «Это - как грибы собирать. Если вы когда-нибудь ходили за грибами, поймёте. Такой азарт появляется, если что-то находишь, такой сгусток положительных эмоций рождается. Ощущение невозможно передать словами, но надо сказать, что очень затягивает».

Мужчины пояснили, что в первую очередь в поисках «сокровищ» работает не металлоискатель (не сито, не грабли), а голова. Опытные кладоискатели, едва ступив на пляж, точно знают, где надо начинать поиски. Если есть остатки от костра, то такое место - в первую очередь необходимо обследовать. Люди устраивают пикник, пьют алкогольные напитки, и при этом легко могут потерять бумажник, телефон, часы.

Если на берегу растут кусты и невысокие деревья, то возле них тоже надо хорошенько обследовать песок. Нередко пляжники кладут деньги, кольца, цепочки в карман одежды, а одежду вешают на ветку. Из карманов вещи часто выпадают на песок, а хозяева вспоминают о потере, лишь вернувшись домой.

Цепочки, браслеты, кольца частенько «водятся» в воде. «Если, к примеру, отдыхает компания молодёжи, то парни и девушки в воде любят баловаться, устраивать шутливые драки и прочую весёлую возню. При этом рвутся браслеты и особенно цепочки. Падают на дно, и найти уже трудно без металлоискателя. Часто соскальзывают с рук кольца, ведь в воде пальцы становятся скользкими, и можно не заметить, как колечко упадёт», - рассказал более старший кладоискатель.

На пляжных «кладах» не прокормишься

Для Сергея и для его товарища поиск «драгоценностей» на пляже является увлечением. Оба могут позволить себе такое времяпровождение. Сергей работает программистом на дому, а его товарищ - пенсионер.

«Это приятно и полезно. Двигаешься, ходишь возле моря, дышишь морским воздухом. Чем не отдых от сидения перед компьютером? А если ещё и удастся что-нибудь найти, тогда вообще хорошее настроение и хорошее самочувствие обеспечено», - говорят мужчины.

Самый простенький металлоискатель можно купить гривен за 500-600. Но это - с очень маленькой чувствительностью. Если работать серьёзно, то в первую очередь следует обзавестись хорошим оборудованием. Чем больше глубина проникновения у металлоискателя, тем он дороже. Профессионалы пользуются металлоискателями с хорошей чувствительностью - такие стоят порядка 20-30 тысяч гривен.

«Среди тех, кто занимается поисками на пляже, мало профессионалов. На пляжных находках особенно не разживёшься, - рассказывают кладоискатели. - Конечно, если проходят такие мероприятия, как недавний фестиваль на Песчанке, то можно найти немало дорогих вещей. Но таких мероприятий у нас в Мариуполе бывает мало».

Как рассказала работник МКП зелёного строительства, занимающаяся уборкой пляжа, людей с металлоискателями можно увидеть на пляже практически каждое утро. «Летом они ходят по берегу и в воде до тех пор, пока на пляже не появляются отдыхающие. А в другое время года людей с металлоискателями можно видеть практически весь световой день. Они ищут изделия из золота, серебра и другие драгоценности, которые потеряли отдыхающие. Наверное, что-то находят. Но ведь на такие поиски уходит много времени, его ещё надо иметь. Я же на нашем пляже находила во время уборки только крышки от пивных бутылок, банки от пива или колы и окурки…», - отметила Людмила.

«Чёрные дайверы каждую весну и осень выходят на «охоту». Это уже обычное явление», - подтвердил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай.

«Чёрных археологов» испугала война

Дорогими чувствительными металлоискателями пользуются кладоискатели другого уровня. Это - средство труда «чёрных археологов», которые в течение многих лет были настоящей бедой для археологов и краеведов.

Такие «профессионалы» находили древние захоронения, варварски уничтожали курганы, воровали бесценные артефакты.

Предметы старины, которые добывали «чёрные копатели» имеют баснословную рыночную стоимость - до нескольких десятков тысяч долларов. Расхитителей, кроме того, воодушевляют легенды, существующие практически в каждом населённом пункте нашей страны, о зарытых несметных сокровищах.

Однако с началом военных действии на Донбассе, «чёрные копатели» из Приазовья исчезли. Правда, пока идёт война, свои изыскания не имеют возможности проводить и настоящие археологи и историки.

Существует поверье, что клады специально заговаривают, чтобы их охраняла нечистая сила. В прежние времена многие верили, что на лежащих в земле сокровищах лежит проклятие.

Однако современные кладоискатели не особо суеверные. Некоторые могут хладнокровно носить найденные колечки и цепочки. Но чаще обнаруженные вещи просто продаются или сдаются в ломбард.

Марина ЛИТВИНОВА.

Фото автора.