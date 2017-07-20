Все рубрики раздела
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье
Думаете, только алкоголь, курение и неправильное питание относятся к вредным привычкам? Вовсе нет! Учёные утверждают, что даже самые, на первый взгляд, безобидные бытовые пристрастия могут пагубно влиять на здоровье.
Чтение и гаджеты в туалете
Посидеть на горшке – излюбленное занятие не только малышей, но и взрослых. Для многих туалет – это, пожалуй, единственное место, где можно спокойно побыть одному. Японцы, например, считают, что именно здесь лучше всего обдумывать свои проблемы.
Уединение в туалете с телефоном или планшетом и вовсе несёт особый риск. Подтёрся бумажкой, включил слив, снова взялся за электронику – и вот уже всякие гадкие микробы угнездились на устройстве. И даже мытьё рук после туалета, не спасёт ситуацию, ведь вы сразу возьметесь за тот же грязный гаджет. А ведь смартфон при разговоре соприкасается с кожей лица.
Трапеза перед телевизором или монитором
Когда мы смотрим в экран телевизора или компьютера во время еды, наш мозг не концентрируется на еде и тратит больше энергии на обработку визуально-слуховой информации, чем на вкусовые ощущения.
Поэтому, пялясь в телевизор или монитор, вы не только лишаете себя должного удовольствия от трапезы, но и не получаете сигнала о насыщении. Таким образом, по словам учёных, едоки-зрители поглощают в среднем на 500 ккал больше и едят на 20 минут дольше, чем те, кто «смотрят в тарелку».
Усердная работа по дому
Когда все домашние дела – уборка, стирка, готовка, оплата счетов и т. д., висят на одном человеке, это отнимает больше физических и душевных сил, чем работа за деньги. Хотя привыкший к такой рутине может даже не замечать стресса и пагубного влияния на организм. Более того, есть те, кто убежден, что пылесос и тряпка прекрасно заменяют фитнес и «бессмысленные» прогулки.
Однако специалисты заявляют, что это совсем не так. В каждом из домашних занятий есть своя доля вредности, например, контакт с химическими чистящими средствами.
Особенно врачи предостерегают женщин, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Недавнее исследование канадских учёных показало ухудшение здоровья у усердных домохозяек, для которых даже появился специальный термин – «домашняя сердечница».
Другое исследование не рекомендует браться за домашние дела (сверх самого необходимого) вечером после работы. Организму нужен отдых, чтобы понизился уровень «гормона стресса» кортизола. Любопытно, что у мужчин он снижается только в том случае, если они точно знают, что на сегодня освобождены от хозяйственных забот.
Ежедневное мытьё
Ещё одно заявление учёных, которые может шокировать чистюль: мыться каждый день – вредно! Если вы не шахтёр, не трубочист и не фанатик спортзала, то, вероятнее всего, вы не настолько «грязны», чтобы ежедневно скрести себя мочалкой и тем более в горячей воде. Таким образом вы буквально сдираете естественный защитный слой, иссушая кожу и доводя её до шелушения и микротрещин, через которые легче проникает инфекция. Да, прыщи и угри могут появиться вовсе не от грязи, а от чрезмерной чистоты.
Исследование специалистов из Университета Юты в 2016 году показало, что «маниакальное» мытьё разрушает микробную экосистему на поверхности кожи, в результате чего вы можете нанести вред иммунной, пищеварительной системам и даже сердцу человека
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на gubdaily.ru
Теги: Донбасс, здоровье, вред, привычка, вредная привычка
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом 22:22
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России20:51
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Будут опознаны все боевики, "ватники" и сепаратисты: "Миртворец" "порадовал" любителей "ру***ого мира" новым интересным проектом Separator19:49
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- У Путина назвали причину досрочного введения Россией ответных санкций против США17:42
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз