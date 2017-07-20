Як засмагати без шкоди здоров'ю?

Як засмагнути аби не зашкодити собі? Детальніше читайте у "країні здоров'я".

Аби звести шкоду від сонця до мінімуму і хвалитись рівномірною засмагою - обирайте спеціальні сонцезахисні креми. Вони містять речовини, які блокують надходження в організм шкідливого УФ випромінювання. На упаковці завжди позначено рівень захисту.



SPF показує рівень захисту від саме УФ променів.

UVA від А-променів. Чим вищий показник - тим кращий захист.

Аби знати який крем обирати - визначте свій фототип.



1. Власники світлого волосся, шкіри важко засмагають, шкіра покривається плямками навіть на найменшому сонці. Тому обирайте крем з найбільшим рівнем захисту.



2. Кароокі люди зі світлою шкірою менше страждають але їх шкіра також піддається почервонінню. Захист на кремі має бути мінімум 20 одиници.



3. Люди зі смаглявою шкірою засмага.ть найкраще, але про крем забувати не варто - 15 одиниць буде достатньо.



Крем необхідно наносити рівномірно, особливо оберігаючи випуклі ділянки - плечі, коліна, обличчя. Наносіть крем за 30 хв до сонячних ванн аби він встиг захистити організм.