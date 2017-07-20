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Как молоко влияет на организм человека
О пользе молока известно давно. Еще в древности его рекомендовали как панацею от многих заболеваний. Целебные свойства молока доказаны и современными учеными. Но помимо употребления в пищу молоко можно использовать и в других целях.
Что мы пьем
Наиболее популярным продуктом нашего «молочного рациона» является коровье молоко. По составу оно наиболее близко женскому молоку, но содержит в 3 раза больше аминокислот.
Один из главных компонентов молока — молочный жир, который мы также называем сливками. В отличие от других жиров, он имеет приятный вкус и легко усваивается человеческим организмом. В молочном жире содержится много полезных веществ – витамины A, D, жирные кислоты, кератин и ряд других.
В составе молока есть еще один важный компонент – лактоза. Она не такая сладкая как сахар, но зато гораздо быстрее усваивается организмом. Пользу лактозы трудно переоценить – она нормализует работу желудочно-кишечного тракта, уменьшает процессы гниения в кишечнике, а также обеспечивает организм дополнительной энергией. Именно лактоза, способствующая сквашиванию молока, участвует в процессах получения кефира, сметаны и творога.
Содержащиеся в молоке кальций, магний и фосфор не только укрепляют кости, но и способствуют быстрейшему их восстановлению после переломов. Ученые также выявили в молоке особые гормоны, ферменты и иммунные тела, которые позволяют организму эффективнее справляться с микробами.
Благодаря такому разнообразию полезных веществ молоко является одним из наиболее ценных продуктов для детей, беременных женщин и пожилых людей.
Незаменимый продукт
По мнению современных специалистов, помимо традиционной пользы – молоко отличный помощник при потере сил: оно в короткие сроки способно восстановить работоспособность. Все благодаря аминокислотам, которые стимулируют выработку гормона, отвечающего за бодрствование организма. Этот гормон поддерживает в организме тонус, а также способствует усиливать такие качества как внимательность и собранность.
Молоко также отлично борется с бессонницей – это результат седативного воздействия продукта на нервную систему. Стакан теплого, еще лучше парного молока с медом за час до сна – прекрасное средство от бессонницы.
По мнению врачей, молоко полезно употреблять гипертоникам, так как оно способно снижать давление. Также этот чудо-напиток уменьшает боли в желудке и понижает кислотность.
Недавно сотрудники австралийского университета Монаши после ряда экспериментов выяснили, что в процессе переваривания молока его микрочастицы распространяют полезные микроэлементы и витамины через клеточные мембраны, поставляя их прямо в кровь, что заметно усиливает положительное воздействие на организм. Исследователи также доказали, что систематическое употребление молока снижает аппетит.
Польза молока других животных
В молоке кобылиц содержится много лактозы и мало белков и жиров, за счет чего оно легче усваивается организмом чем коровье. Также в нем больше витаминов А и С. Кобылье молоко рекомендуют употреблять при гастритах, язвенной болезни, дисбактериозе и при различных женских заболеваниях.
У козьего молока более сладкий вкус чем у коровьего, в нем выше содержание витаминов, белков и таких веществ как альбумины и глобулины. Важно, что козье молоко способно всасываться без участия желчи – этот процесс происходит через венозную сеть, обходя лимфатические капилляры.
В древности козьим молоком поили собак и часто болеющих детей. По мнению многих врачей-педиатров, именно козье молоко является полноценной заменой грудному вскармливанию. Оно может использоваться в качестве докорма и как основное питание. Козье молоко будет полезным продуктом и в рационе аллергиков.
Овечье молоко по содержанию белков и жиров богаче коровьего. Правда, овцы подвержены такой болезни, как бруцеллёз, а поэтому их молоко перед употреблением нужно обязательно кипятить. Овечье молоко эффективно при малокровии, снижении памяти и слабом аппетите.
Молоко буйволиц чрезвычайно густое и жирное, в его составе содержится большое количество минеральных веществ и белков. Наиболее полезно буйволиное молоко при заболеваниях дыхательной системы.
Ближе всего по составу к коровьему – верблюжье молоко. Оно способно усиливать мужскую потенцию, улучшать зрение, укреплять иммунитет.
Молоко в косметологии
В косметологии молоко применяют давно. Особенно оно славится своими омолаживающими свойствами. Известно, что Клеопатра каждое утро умывалась молоком и регулярно принимала молочные ванны. Кожа после таких процедур становится нежной и шелковистой.
Пожалуй, нет ни одной косметической фирмы, которая бы не использовала препараты на основе молока. В парфюмерии существуют целые серии по уходу за кожей с добавлением молочных продуктов.
В косметологии преимущественно используют коровье, козье, кокосовое, а также молоко одногорбой верблюдицы. Уже доказано, что аминокислоты, содержащиеся в молоке способны удалять слой омертвевших клеток – это омолаживает кожу и предупреждает ее преждевременное старение. Молочные лактоферменты хорошо увлажняют кожу, придают ей больше упругости и эластичности.
В помощь виноградникам
Совсем неожиданные свойства молока были открыты учеными из Университета Аделаиды. Оказывается, молочный протеин воздействует на грибковые заболевания растений отнюдь не в меньшей степени, чем химический фунгицид.
В частности, речь идет о такой болезни, как мильдью винограда. Заражение винограда происходит от спор, перезимовавших в опавшей листве, обрезках лозы и ягодах. Грибок оказывает отрицательное воздействие на качество вина.
Фунгициды отнюдь не безвредные химикаты – они убивают не только грибок, но и полезных насекомых, более того, при жаре фунгицид может сжигать плоды и листья винограда. Поэтому средство на основе молока является прекрасной альтернативой химикату.
Его рецепт простой: 30 грамм молока или молочной сыворотки разводят с 1 литром воды. 300 литров этой смеси хватит на 1 гектар виноградника. Опрыскивать нужно раз в полмесяца, а к средине лета норму следует увеличить до 500 литров на гектар.
Впрочем, еще не известно будет ли сказываться вкус молока на вкусовых свойствах и аромате вина
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на umnaja.ru
Теги: Донбасс, здоровье, молоко, польза, человек
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