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Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом
Слова, которых мы боимся, эмоции, которые хотим скрыть, реакция, которую боимся увидеть, сомнения, страхи, комплексы, все то, что трудно сказать, легче написать. Сегодня такую возможность нам дал интернет.
Существует уже множество книг, фильмов, реальных историй об отношениях в интернете, любви, вздохах, признаниях, расставаниях и т.д. В сети можно переписываться с человеком целый день, с утра до ночи, находясь в разных города и даже странах. Это создает иллюзию присутствия человека рядом. Можно делиться информацией, эмоциями, впечатлениями. С другой стороны, можно и обидеть кого-то или сказать что-то неприятное, за что не придется, потом нести ответственность, как бы это случилось во время живого общения. В интернете не страшно. Интернет дает ощущение защищенности и контроля над ситуацией.
Вот только, если перейти тонкую грань, то такая социальная активность в сети — все тот же эскапизм, то есть бегство от реальности в мир иллюзий. Все эти ощущения безопасности эмоциональной, психологической или физической являются ненастоящими. В соцсети каждый может создать себе свой иллюзорный мир, добавить в друзья тех, кто нравится, ничего не объясняя. А можно удалить тех, с кем общаться не хочется. Можно выбрать себе группы, которые нравятся, и окружить себя только приятными новостями.
И вот рецепт счастья: ты заходишь в сеть и погружаешься в мир, который сам себе создал, из которого удалил все неприятное, окружил себя лишь тем, что хочешь видеть и знать. Для чего тебе жестокий, неприветливый, злой мир за окном, если у тебя есть другое окно, в котором все для тебя, что только пожелаешь. В стремлении избежать стресса, негатива, эмоциональной боли, люди все чаще предпочитают проводить свободное время в интернете, чем в реальности. В соцсети чтобы ты ни сказал, никто, как говорится, в нос не стукнет.
И казалось бы, что ничего страшного в этом нет. Разве может быть что-то плохое в том, что человек, таким образом, чувствует себя счастливым, имеет меньше стрессов, испытывает меньше негатива и получает больше положительных эмоций, видит больше смешных картинок, видеороликов, котят. Только мало кто понимает, что таким образом личность никогда не сможет вырасти, стать зрелой, морально устойчивой и сильной, а следовательно гармоничной и счастливой. Все это лишь создает иллюзию комфорта и счастья, однако не является настоящим. Защищая себя экраном компьютера, одновременно мы подкармливаем свою незрелость, инфантильность и сами создаем для себя ловушку.
Интернет дал нам действительно невероятно широкие возможности. Интернет-коммуникации удобны в работе, позволяют экономить время, обмениваться большим количеством полезной информации. И так, они позволяют знакомиться с людьми из других городов, стран. А также дарят возможность видеть и общаться с дорогими людьми, которые находятся далеко, за которыми скучаем, но не имеем возможности видеться в реальности. Однако следует помнить, что избегая живых социальных контактов, мы лишаем себя возможности развиваться, расти и формировать свою сильную, психологически здоровую, гармоничную личность. Общение в сети — это замечательный способ преодолевать расстояние, если физически ее преодолеть невозможно, однако оно отнюдь не должно заменять реальность.
Ирина, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, Интернет, социальные сети
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