Девять неожиданных признаков гормонального сбоя

24.07.2017 09:34

Усталость, изменения аппетита, прыщики — все это редко случается «на ровном месте», чаще всего за такими симптомами скрываются нарушения гормонального баланса. Что еще может говорить о том, что с вашими гормонами не все в порядке?

Признаки гормонального сбоя при заболеваниях «щитовидки»

Нарушения стула. Внезапную диарею, запор или вздутие не всегда вызывают непривычное питание или проблемы с ЖКТ. Виноват в них бывает и гормональный дисбаланс: разные гормоны щитовидки способны ускорять или замедлять работу органов пищеварения, что и вызывает сбой привычных процессов.

Внезапную диарею, запор или вздутие не всегда вызывают непривычное питание или проблемы с ЖКТ. Виноват в них бывает и гормональный дисбаланс: разные гормоны щитовидки способны ускорять или замедлять работу органов пищеварения, что и вызывает сбой привычных процессов. Замедление роста волос. Не спешите менять шампунь и покупать новую маску для волос — нередко причиной этого бывает гипотериоз (снижениенная выработка гормонов щитовидной железы).

Не спешите менять шампунь и покупать новую маску для волос — нередко причиной этого бывает гипотериоз (снижениенная выработка гормонов щитовидной железы). Ухудшение памяти. Причем, и долговременной, и краткосрочной — любая забывчивость может свидетельствовать о сниженной выработке тиреотропного горомона. При его недостатке ухудшается работа мозга, нам становится сложно что-то запоминать концентрироваться.

Причем, и долговременной, и краткосрочной — любая забывчивость может свидетельствовать о сниженной выработке тиреотропного горомона. При его недостатке ухудшается работа мозга, нам становится сложно что-то запоминать концентрироваться. Сухость кожи. Это тревожный симптом, особенно если раньше вы на него не жаловались. Врачи считают это одним из признаков гипотериоза: тиреотропин регулирует метаболизм кожи, при его дефиците он ухудшается.

Признаки гормонального сбоя при диабете

Частые дрожжевые инфекции. Их появление связано с «ненормированной» выработкой инсулина и повышением уровня сахара в крови (ключевые симптомы диабета), поскольку бактерии, провоцирующие дрожжевые инфекции, большие «сладкоежки».

Их появление связано с «ненормированной» выработкой инсулина и повышением уровня сахара в крови (ключевые симптомы диабета), поскольку бактерии, провоцирующие дрожжевые инфекции, большие «сладкоежки». Частые позывы к мочеиспусканию. При диабете почки вынуждены работать с дополнительной нагрузкой, чтобы освободить организм от излишков сахара в крови.

Признаки гормонального сбоя при беременности

Кровоточащие десны. Если это стало случаться чаще, чем когда-либо раньше, очень может быть, что вы забеременели. Вскоре после зачатия в организме повышается выработка прогестерона, который улучшает кровоснабжение и увеличивает отечность. Десен это тоже касается: прогестерон делает их более припухлыми и склонными к кровотечению.

Если это стало случаться чаще, чем когда-либо раньше, очень может быть, что вы забеременели. Вскоре после зачатия в организме повышается выработка прогестерона, который улучшает кровоснабжение и увеличивает отечность. Десен это тоже касается: прогестерон делает их более припухлыми и склонными к кровотечению. Металлический привкус во рту. Это дело «рук» гормона ХЦЧ (хорионического гонадотропина), повышение которого на ранних сроках беременности вызывает тошноту, рвоту и изменение вкусовых ощущений.

Это дело «рук» гормона ХЦЧ (хорионического гонадотропина), повышение которого на ранних сроках беременности вызывает тошноту, рвоту и изменение вкусовых ощущений. Меланодермия или потемнение участков кожи на щеках, лбу, груди. Их появление – побочный эффект возросшего в организме уровня эстрогена, который стимулирует выработку пигмента кожи меланина.

Не упускайте из виду эти важные признаки. Но и не паникуйте при их появлении: иногда кровь на зубной щетке — это всего лишь признак того, что эта самая щетка вам не подходит

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.jv.ru