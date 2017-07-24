Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть

24.07.2017 17:30

Неприятный запах тела вызывается совместным действием потовых желез кожи и летучих соединений, которые генерируются в процессе пищеварения, а также бактериальной активностью.

Этот процесс, как правило, является следствием гормональных проблем и нарушения процессов метаболизма, но также может быть вызван некоторыми заболеваниями или употреблением лекарств.

Хотя многие считают, что пот является основной причиной неприятного запаха, очевидно, что на него также влияют микроорганизмы, грязь и химические соединения, которые содержатся в некоторых пищевых продуктах, часто присутствующих в нашем рационе.

Последние также вызывают избыточную кислотность организма, приводя к дисбалансу рН. Из-за этого нашему телу становится трудно устранить токсины и появляется плохой запах.

Кроме того, некоторые из этих продуктов содержат активные летучие вещества, которые выводятся с потом или через дыхание.

Вы знали об этом?

1. Чеснок

Некоторые люди предпочитают вовсе избегать употребления чеснока из-за его сильного запаха. Ведь после употребления чеснока плохой запах изо рта сохраняется в течение нескольких часов.

Но помимо этого, летучие соединения серы, которые содержит чеснок, влияют на запах пота. Это вещество всасывается в кровь и легкие в результате процесса пищеварения, из-за чего и появляется неприятный запах дыхания и пота.

2. Рафинированный сахар

Жевательная резинка и все виды продуктов из рафинированного сахара вызывают нарушения в кислотности организма, изменяют его температуру и вызывают плохой запах.

Бактерии питаются сахаром и, из-за их чрезмерного роста, ускоряются процессы брожения и запах становится все сильнее.

3. Специи

Такие специи, как карри и тмин, как правило, вызывают плохой запах изо рта и неприятный запах кожи, потому что в процессе их переваривания выделяются сернистые газы, которые затем выводятся через поры.

Большая их часть правильно усваивается, но некоторые из них остаются в кровотоке и затем, спустя некоторое время, выделяются.

4. Гидрогенизированное масло

Гидрогенизированные масла используют в индустрии «фаст-фуда», для приготовления фритюра, жареной пищи и кондитерских изделий.

Они являются не только основной причиной избыточного веса, но также виноваты в появлении неприятного запаха.

По-видимому, этот жир препятствует пищеварению и образует вредные комбинации с другими продуктами, которые обрабатываются в кишечнике.

5. Колбасные изделия

Паштет, сосиски, бекон и все виды сырокопченых мясных продуктов повышают кислотность в желудке и вызывают газы.

Их распад в процессе пищеварения происходит медленно, и из-за содержания жира и химических веществ, они изменяют метаболические функции, которые помогают выводить токсины.

6. Красное мясо

Белки, содержащиеся в красном мясе труднее усваиваются в кишечнике и, из-за этого часто застаиваются там в течение нескольких дней. Поэтому существует высокий риск их разложения, которое вызывает плохой запах тела.

Люди, которые потребляют красное мясо меньше двух раз в неделю, отличаются меньшим потоотделением с менее сильным запахом, по сравнению с теми, кто ест его ежедневно.

Кроме того, снизив его количество в вашей диете, вы предотвратите метеоризм, вздутие живота и запоры.

7. Спаржа

Несмотря на то, что это очень полезный продукт, спаржа может вызвать появление сильного запаха и кислотность мочи,из-за особенностей естественного усвоения организмом.

Этот эффект возникает только у некоторых людей, так как, в соответствии с генетическими различиями, плохой запах проявляется в большей или меньшей мере.

8. Алкогольные напитки

Люди, которые потребляют чрезмерное количество алкоголя, отличаются более неприятным запахом кожи и дыхания. Наш организм считает, что алкоголь это токсин, и, следовательно, печень отвечает за его переработку и вывод.

Алкоголь на 90% трансформируется в уксусную кислоту, нетоксичное вещество, которое удаляется вместе с жидкостями и солями из организма.

Те 10%, которые остаются в кровотоке, выводятся через легкие при дыхании или через поры кожи с потом, вызывая плохой запах.

9. Лук

Бактерии расщепляют серосодержащие аминокислоты, которые содержатся в луке, генерируя зловонные летучие вещества, такие как сероводород, метилмеркаптан и диметилсульфид.

Эти соединения серы попадают в кровь и достигают рта, желудка, кишечника и печени. Они также попадают в альвеолы легких и, если накапливается в больших количествах, вызывают сильный запах при дыхании.

Таким образом, если, несмотря на хорошую гигиену полости рта и отличное здоровье вы замечаете у себя неприятный запах тела, вполне вероятно, что причина скрывается в некоторых продуктах питания, которые способствуют этому.

Старайтесь их избегать!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на steptohealth.ru