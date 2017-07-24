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Продукты, которые нельзя употреблять больше нормы
Мы ежедневно съедаем много различных продуктов питания, не задумываясь о допустимой норме. А ведь каждый пищевой продукт имеет свою суточную норму потребления. А многие продукты и вовсе могут нанести вред здоровью, если употреблять их в избытке.
Специалисты назвали ряд пищевых продуктов, которые при постоянном, длительном употреблении могут серьезно навредить организму. Также диетологи дают рекомендации, какая должна быть их суточная норма.
1. Морковь
Суточная норма – 2 штуки. При чрезмерном употреблении этого оранжевого овоща, который очень богат каротином, может наступить каротинемия. Кожа человека становится желто-оранжевого цвета. Также нужно быть аккуратными тем, у кого повышен уровень гемоглобина.
2. Фруктовые семечки
Суточная норма – 3-5 штук. Известно, что в косточках яблок, вишни, сливы, черешни, абрикос и персиков присутствует специфического вкуса вещество, которое называется амигдалин (или витамин В17). Другими словами – синильная кислота. Причем её количество в плодах различное. Самая большая концентрация синильной кислоты в косточках абрикоса, персика и вишни. Меньше всего этого вещества в семечках яблок. В больших количества это вещество ядовито и токсично, а в умеренных дозах — оно является отличным средством профилактики рака. Поэтому рекомендуется употреблять до 4 ядер косточек этих фруктов.
3. Бразильский орех
Суточная норма – 4-5 штук. Этот вкусный и полезный для организма орех богат селеном. А селен является необходимым элементом для улучшения обмена веществ в организме, укрепления иммунитета. Съедая несколько штук бразильского ореха, ты сполна обеспечишь свой организм селеном. Однако его чрезмерное употребление может привести к выпадению волос и повреждению ногтей.
4. Зерновой кофе
Суточная норма – не более 2 чашек молотого кофе. Всем известно, что кофейные зерна содержат кофеин. А большие дозы кофеина отрицательно сказываются на сердце и сосудах. Также он может вызывать бессонницу и головную боль. Поэтому человека, который выпивает более 3 чашек кофе в сутки, в будущем могут ожидать проблемы со здоровьем.
5. Чайный гриб (комбуча)
Суточная норма – не более 150 мл. Многие считают, что чайный гриб – это освежающий напиток, который можно пить много и часто. Однако специалисты рекомендуют его употреблять, как лечебный напиток. Пить его надо в умеренном количестве и с перерывами. Доза должна составлять не более 150 мл в день.
Медики категорически запрещают пить напиток комбуча при диабете, проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при грибковых заболеваниях. Есть виды чайных грибов, которые содержат плесень и токсические грибки. Чрезмерное их употребление приводит к негативным последствиям.
6. Мускатный орех
Суточная норма – не более 10 гр. Мускатный орех обычно используется в кулинарии и кондитерском производстве в качестве ароматной специи. Однако надо помнить, что эта специя обладает галлюциногенными свойствами. 1 столовая ложка этой приправы может привести к состоянию тревоги, страха и мании преследования. Человек может потерять чувство реальности, а могут быть и более тяжелые последствия.
7. Красная икра
Суточная норма – 25 гр. Безопасная доза – это около пяти чайных ложек или 2-3 бутерброда с икрой за раз. Несмотря на то, что красная икра обладает рядом полезных свойств, злоупотреблять ею диетологи не советуют. В ней содержится много соли, которая задерживает воду в организме и приводит к нарушению обмена веществ. К тому же это довольно калорийная и тяжёлая пища для желудка. Также надо помнить, что икра может нанести вред организму из-за неправильного хранения и добавления всевозможных консервантов – например, уротропин (Е 239), попадая в организм человека, превращается в формальдегид. Он может вызвать серьезные отравления.
8. Вода
Суточная норма – до 3 литров. При огромной пользе воды для человеческого организма, надо помнить о ее рекомендуемом количестве. Дневная потребность взрослого человека в воде – от 1,5 л до 2,5 литров. Избыток воды уменьшает концентрацию натрия и калия в крови, вымывая полезные элементы из организма. А это может привести к водной интоксикации. К тому же количество жидкости желательно ограничивать гипертоникам и диабетикам.
9. Позеленевший картофель
Нельзя употреблять! Клубни картофеля, которые уже проросли и имеют зеленый цвет, содержат токсичное природное соединение – соланин. Оно появляется при неправильном хранении картофеля, как правило под воздействием солнца.
Употребление такого позеленевшего картофеля может привести к отравлению и даже к летальному исходу. Взрослому человеку, чтобы отравиться этим картофелем, надо съесть где-то полкилограмма. Что касается детей – кормить их таким овощем категорически нельзя!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.menslife.com
Теги: Донбасс, здоровье, вода, продукты, морковь, орех, икра
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