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Как бросить курить с помощью электронной сигареты?
Существует несколько категорий парильщиков, то есть тех, кто пользуется электронными сигаретами. Первая группа – те, кто парит и не курит обычный табак. Вторая – группа людей, которые комбинируют электронный девайс и обычные сигареты. Третья группа – люди, которые попробовали пар, но по какой-то причине вернулись к дыму. И наконец, самая интересная группа – те, кто с помощью электронной сигареты избавились от никотиновой зависимости насовсем, оставив и пар, и дым в прошлом.
Оказывается, для того чтобы электронная сигарета стала эффективным помощником в деле полного отказа от курения, нужно следовать определенным правилам.
Во-первых, следует выбрать хорошую электронную сигарету с самого начала. Избегайте дешевых девайсов, с которыми приходится долго возиться, которые подтекают, дают недостаточно пара, быстро разряжаются и так далее. Аналогичная ситуация с жидкостями – если выбрать что-то дешевое, некачественное, невкусное, велик риск, что вы не поймете и бросите парение, вернувшись к более пагубной привычке курить табак. Желательно, чтобы выбранная электронная сигарета имела функцию термоконтроля и позволяла настраивать процесс парения под себя, имитирую классическую сигаретную затяжку нужной крепости.
Во-вторых, крайне важно отказаться от обычных сигарет, полностью перейдя на парение. Специалисты рекомендуют не комбинировать обычные и электронные сигареты, так как в этом случае отказаться от обычных сигарет будет еще сложнее психологически. Правильно выберите жидкость, которая должна быть чуть крепче, при пересчете на ваши обычные сигареты. Слишком крепкие жидкости выбирать также не стоит – вы рискуете либо слишком быстро накуриваться, либо отравиться никотином. К слову, на начальном этапе не рекомендуется экспериментировать со вкусами и ароматами, лучше отдайте предпочтение классике.
В-третьих, учтите, что с парением ваша физиологическая зависимость от никотина постепенно будет снижаться. Когда этот момент наступит, сказать сложно, у кого-то ослабление физиологической зависимости наступает через пару недель, у кого-то через пару месяцев, у кого-то через год. Постепенно уменьшайте крепость жидкости, которая в идеале должна стать «нулевой», то есть без никотина. Лучше в дальнейшем отказаться и от такого типа парения, но этот совет крайне индивидуален. А вот быстро снижать содержание никотина нежелательно, снижайте крепость по чуть-чуть, останавливаясь на новой отметке в течение нескольких недель.
В заключение добавим, что для лучшего эффекта рекомендуется хранить электронную сигарету заряженной, но не под рукой, а где-то в труднодоступном месте, например, в ящике стола. Конечно, не обойтись без силы воли и стремления бросить курить, так как электронная сигарета – это всего лишь инструмент в деле полного отказа от никотина, а не панацея. Но инструмент эффективный. Если вы умно его используете, то примкнете к тем 10% людей, которые отказались от вредной привычки, курения и парения, с помощью электронного девайса.
Теги: курение, отказ, электронная сигарета
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