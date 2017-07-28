В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача

28.07.2017 07:38

На рынках уже торгуют дынями и арбузами, хотя до «официального» сезона еще почти месяц. При этом рекомендуют не спешить и подождать середины августа, чтобы арбузы и дыни были полезными и безопасными.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая.

«Арбуз полезен практически для всех и не имеет существенных противопоказаний, он на 90% состоит из воды и содержит очень мало белка,и практически не содержит жиров, так что не нарушит ни одну диету. В плодах содержится клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, витамины, фолиевая кислота, каротин и множество других ценных для организма веществ. Арбуз обладает мочегонным свойством, его рекомендуют при отеках, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, а клетчатка, которой он богат, ускоряет перистальтику кишечника, способствует выведению из организма избытка холестерина.Ягоды обладают способностью выводить из организма вредные токсины, но только при условии, что сам арбуз свежий, натуральный и выращенный без химии и вредных веществ, а таких в июле еще нет. Лучше не рисковать, а дождаться сезона.

Арбузы, как и все бахчевые, накапливают в себе различные нитраты, такие как фосфор, калий и другие - они содержатся в почве и используются для удобрения грунта и ускорения созревания урожая. Нитратные арбузы способны вызвать сильное отравление, особенную опасность они представляют для детей, потому даже если решите на собственный страх и риск купить первые арбузы, не угощайт ими ребенка» - сказала врач.

Помимо этого, в арбузах могут развиваться опасные микробы – они могут быть в удобрениях, которыми их поливают, а также попасть на ягоды с земли, на которой они лежат. Очень важно приобретать арбузы с неповрежденной корочкой, так как в противном случае микробы и вредоносные бактерии уже попали во внутрь.

«А дыня опасна сама по себе – ее нельзя смешивать с другими продуктами, иначе можно получить серьезное нарушение пищеварения. Помните, что дыня – это самостоятельный продукт, ее не стоит есть и после обеда, так как с большинством продуктов она не совместима» - предупредила врач.

При этом специалист акцентировала внимание на том, что множество отравлений происходит в результате покупки разрезанных арбузов и дынь, упакованных в пищевую пленку. Перед разрезанием их редко кто моет и все бактерии попадают на мякоть. Также неизвестно, разрезали ли ягоды чистым ножом и на стерильной поверхности. А прикрыв срез пищевой пленкой, продавцы фактически создают для бактерий идеальные условия для быстрого распространения.