КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

31.07.2017 12:00

Последнее время пирсинг стал достаточно популярным. Но очень часто желание сделать свое тело более привлекательным, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.



Самый главный риск - это заражение крови. Инфекцию можно занести, если плохо простерилизовать инструменты, не сменить перчатки или проводить операцию в домашних условиях.



Таким же образом можно заразиться ВИЧ или гепатитом. В Европе те, у кого есть пирсинг, не могут сдавать кровь.



Аллергическая реакция может проявиться в зуде и покраснении, а иногда и возникновении волдырей. Если вы заметили что-то подобное, то украшение стоит вынуть как можно быстрее. Кстати, если у вас украшение из драгоценных металлов, то это не спасет вас от аллергии.



Из-за пирсинга могут также возникать и келлоидные рубцы. Если у вас плохо заживают раны, то от пирсинга лучше воздержаться.



Массажисты и специалисты по акупунктуре считают, что пирсинг может нарушить важные процессы, которые происходят в организме.

Источник: http://zi.dn.ua