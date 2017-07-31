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КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ
Последнее время пирсинг стал достаточно популярным. Но очень часто желание сделать свое тело более привлекательным, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Самый главный риск - это заражение крови. Инфекцию можно занести, если плохо простерилизовать инструменты, не сменить перчатки или проводить операцию в домашних условиях.
Таким же образом можно заразиться ВИЧ или гепатитом. В Европе те, у кого есть пирсинг, не могут сдавать кровь.
Аллергическая реакция может проявиться в зуде и покраснении, а иногда и возникновении волдырей. Если вы заметили что-то подобное, то украшение стоит вынуть как можно быстрее. Кстати, если у вас украшение из драгоценных металлов, то это не спасет вас от аллергии.
Из-за пирсинга могут также возникать и келлоидные рубцы. Если у вас плохо заживают раны, то от пирсинга лучше воздержаться.
Массажисты и специалисты по акупунктуре считают, что пирсинг может нарушить важные процессы, которые происходят в организме.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, здоровье, пирсинг, советы
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