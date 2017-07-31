Польза мёда сильно преувеличена

31.07.2017 07:21

Многие считают, что мед это безусловно полезный для здоровья продукт, который укрепляет иммунитет и даже продлевает жизнь. На самом деле, в этом утверждении очень мало правды. Американские ученые давно это доказали.

«Полезный» состав меда

За исследование меда несколько лет назад взялась группа ученых университета штата Колорадо в Денвере. Среди них: Кристофер Ривард, Такиши Ишимото, Шиниширо Инаба (Отделение заболеваний почек и гипертонической болезни), Дэвид Орлицкий (Отделение патологии), Элиза С. Тюки (Отделение основных репродуктивных наук) и др. Результаты их исследований были опубликованы 10 сентября 2013 года в журнале «Nature Communications».

Эта группа специалистов установила, что 100 грамм меда содержит 35,75 г глюкозы (декстрозы) и 40,94 г фруктозы. Эти ингредиенты составляют 75 % всего состава меда. При этом хваленых минералов и витаминов в нем всего 5% от суточной дозы человека. В сто раз больше полезных веществ содержат обычные крупы, бобовые и свежие овощи: гречка, чечевица, фасоль, перловка, горох, болгарский перец и пр.

Свежие овощи вообще намного полезнее столь уважаемого россиянами меда. Например, чтобы обеспечить организм суточной дозой витамина С, нужно съесть всего 35 грамм свежего перца. Чтобы получить такую же дозу витамина С из меда, нужно поглотить целую банку этого продукта, подвергнув свое здоровье серьезной опасности. Такие бобовые, как фасоль, чечевица и горох, по витаминно-минеральному и аминокислотному составу вообще в сто крат превосходят мед.

Мед ведет к ожирению, сахарному диабету и инфаркту

Из незаслуженно расхваленного «полезного» состава столь любимого российским потребителем пчелиного продукта остается, главным образом, те самые фруктоза и глюкоза. В той же чечевице их в целом 0,27 г на 100 г продукта. Чем же опасны эти вещества для нашего организма?

Мед обладает очень высоким гликемическим индексом (60-87). При этом нормой является индекс не выше 40. Потребление продуктов с индексом, выше этого показателя, — прямой путь к ожирению. Сахар, который составляет 82,12 г на 100 г меда, в пищеварительной системе человека расщепляется на глюкозу и фруктозу, провоцируя повышение уровня сахара в крови.

Хроническое употребление в пищу такого количества фруктозы, как и самого продукта с настолько высоким гликемическим индексом приводит к метаболическим нарушениям и инсулинорезистентности. Это первые предвестники сахарного диабета. Помимо этой страшной болезни мед провоцирует атеросклероз, инфаркты и инсульты, поскольку способствует образованию холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды.

Также из-за постоянного потребления продукта с высоким гликемическим индексом в крови образуется больше С-реактивного белка, который приводит к преждевременному старению и существенному сокращению продолжительности жизни. Любители меда, природой запрограммированные на проживание 90-а лет, смогут протянуть не более 60-ти. Так что и оздоровительные свойства меда, и легендарная польза от него сильно преувеличены…

Источник: https://mirkrasoty.life