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Когда хоронят людей
По православным канонам принято хоронить умершего на третий день после смерти. Почему третий день? В пятницу Христос умер, в воскресенье воскрес. Отсюда и 3 дня. Дальше по христианским канонам до третьего дня душа находится на земле, а вот с 3-го по 9-й день ей показывают загробный мир.
Как утверждают святые отцы, в течение трех дней душа умершего находится возле его тела. Если мы похороним тело, то ей некуда будет отправиться. В этот период между телом и душой еще сохраняется взаимосвязь, которую ни в коем случае нельзя обрывать. Душа в последние три дня должна находиться дома, среди близких людей.
А вот с 9-го дня для души умершего начинается самый тяжелый период. Она идет по мытарствам, где познает все свои грехи. В период с 9-го по 40-й день близким рекомендуют молиться за умершего. На 40-й день душа предстает перед судом Божим, где определяется, куда она попадет. Желательно на 3-й, 9-й и 40-й дни заказывать панихиду.
Совет редакции
После смерти человека и до 9-го дня родне умершего нужно воздержаться от веселья. Даже если в этот период запланированы свадьба или крестины, то их лучше отложить.
Источник Так просто
Теги: Донбасс, похороны, умерший, православие
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