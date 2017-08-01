В каком возрасте борьба за красоту становится опасна для жизни

01.08.2017 13:08

Лаборантка стоит стонет, жалуется - локоть повредила. Рука почти не двигается. Вторая рядом - слушает, сочувствует.

- Да вот, говорит первая, полезла на шведскую стенку, хотела пресс покачать, свалилась, повредила локоть.

Вот скажите, девушки, кому за 50, вы понимаете, что в вашем возрасте борьба за красоту становится элементарно опасна для жизни? Локоть она повредила. А могла вообще шею свернуть.

А главное ради чего?

Пресс после пятидесяти, мать троих детей, муж алкаш и дегенерат, хозяйство, куры, работа в говне - нахуя вам пресс? Ну даже если он внезапно у вас появится, что дальше? Что с этим прессом делать? Какое функциональное применение этой неземной красоте, доставшейся с риском для жизни? Любовника заведет? Вряд ли. Он ей и по молодости нахрен не был нужен - не до него ей было, потому что куры и гуси и дети и вообще.

На пляже блеснуть фигурой? Кому после пятидесяти твоя фигура нужна с таким лицом?

Но нет. Я знаю, рука завтра заживет и она опять на стенку полезет. Как пить дать полезет. Пресс качать. Красоту догонять.

Женщины.

Источник pokolenie-x.com