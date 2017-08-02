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США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил план поставок Украине оборонительного вооружения, в рамках которого она получит противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные установки. По информации журналистов, в Белом доме план еще не обсуждали, а президента Дональда Трампа пока не ознакомили с его содержанием. О том, как такое решение изменит ситуацию на фронте и какой реакции следует ожидать от России, "Апострофу" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.
Вероятность таких поставок достаточно высока. Что касается сроков поставок, то на этот вопрос пока даже американские сенаторы и министр обороны США не могут ответить. Я думаю, что решение о предоставлении этого вооружения будет идти пакетом. И будет это после того, как американская сторона оценит реакцию России на санкции (высылка дипломатов – это только начало), посмотрит, что русские будут делать в Сирии, в Ираке (сейчас там очень активизировались российско-иракские контакты), оценит российско-американские отношения и при необходимости передаст Украине эти комплексы.
Если говорить о необходимом количестве таких комплексов, то можно рассчитать исходя из советской организационно-штатной структуры. Например, в механизированной дивизии на БМП по штату во взводе было три ПТУР – на каждой БМП стоял ПТУР. Если подразделения на БТР, то в роте была отдельная секция ПТРК – 4-6 комплексов. Следовательно, в каждом взводе по одному-два комплекса. Нам примерно нужен такой же порядок: два на боевой взвод и третий – запасной. На линии соприкосновения взвод держит примерно 600 метров обороны. Линия фронта у нас 500 километров – примерно стоит 500 взводов, хотя в действительности меньше: есть линии, где невозможно наступление танков – там реки, озера. Если исходить из количества – три комплекса на взвод, то нам нужно 1500 Javelin. Еще нужны учебные комплексы для учебных центров и материально-техническая база – всего 2000-2500 комплексов. Это бы радикально изменило бы течение конфликта.
Проблем с обучением военнослужащих ВСУ для работы с новыми комплексами не будет – это займет одну-две недели. Сложнее переучить ремонтников, которые будут обслуживать эти комплексы. Дело в том, что Javelin принадлежат к третьему поколению и работают по принципу "выстрелил и забыл" – наложил метку, нажал кнопку и все.
Передача Javelin Украине будет международным прецедентом. Это означает поддержку – сигнал и нам, и Европе, и сигнал России, что никто этого так не оставит – американцы перешли красную линию, которую не переходили четыре года. Это значит, что они не боятся эскалации конфликта и готовы при попытке эскалации со стороны России бить больно по военным РФ руками украинских солдат, но с помощью американского оружия.
Россия, реагируя на такое решение, будет возмущаться и скажет, что оно не конструктивно и не соответствует минскому процессу. Попытаются пару раз пострелять на фронте. Вот и все. Мы им этими Javelin отобьем ей все желание и покажем, что правила игры изменились. Эта ситуация называется - "оружие, меняющее правила игры".
Зачем американцам менять ситуацию на поле боя? Они хотят принудить Россию к началу мирных переговоров. А сделать это можно, только повысив цену за попытки продолжать боевые действия. Они все способы перепробовали, уговаривали как могли, сейчас начинается новая холодная война, видно, что США это все надоело. Они накладывают санкции и заодно как средство воздействия на Россию нам выдается оружие – идет давление с двух сторон, поскольку американцы понимают, что Россия не хочет по-хорошему.
Для нас это очень хорошо тем, что это – факт поддержки и преодоление важного препятствия. Одно летальное оружие поставили, то за ним может последовать второе, пятое, десятое. Главной задачей было пробить эту полупрозрачную мембрану, которая нас не пускала. Также это очень сильно меняет ситуацию на поле боя – цена любых телодвижений в нашу сторону сильно возрастет. Современный танк стоит 5 миллионов долларов, а подстрелить его может рядовой пехоты Мыкола, который две недели учился на полигоне, а сейчас нажал две кнопки. Это очень сильно заставит Россию задуматься.
Раньше для России атака украинских позиции обходилась в два трупа и пару захваченных автоматов, а теперь это будет обходиться в шесть трупов и подбитый объект бронетехники. Даже для такой сумасшедшей страны, как Россия, которая готова тратить на войну большие ресурсы, потеря нескольких единиц бронетехники ежемесячно – это очень дорого. За полгода они накапливают большие потери и будут вынуждены менять стратегию.
Теги: США, Донбасс, война, правила
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