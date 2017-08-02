Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России

02.08.2017 09:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России

России придется вернуть Крым с извинениями, а из Донбасса тихо вывести "ихтамнетов".
Об этом на своей странице в Facebook заявил писатель, журналист и блогер Павло Бондаренко.
"Ну, што, товарищи "мыжебратья".
Вчера Путин подписал закон об объединении остатков Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
Сегодня Трамп подписал закон о введении глобальных санкций против России, а Канада ввела зону свободной торговли с Украиной.
Символичненько так.
Чего-то уже не слышно ни хохота "Искандеров", ни дурных вопросов типа "И чего вы там наскакали - на своем Майдане?"
Крым придется вернуть - с извинениями. С Донбасса тихо вывести "ихтамнетов" и убрать за собой - имеется в виду всю местную и заезжую шваль. Украинцам они нафиг не нужны - слишком накладно их кормить в "зонах".
Ну и само собой - репарации. А вы как думали? Спионерить чужое и не отвечать? Миллиардиков 40-45 приготовьте. Родственникам убитых вами пассажиров "Боинга" - отдельно. По 10 лямов за каждого. Не рублишек, конечно.
О персональных исках в международные судебные инстанции пострадавших от ваших казачков, кадыровцев, жириновцев, неонацистов к государству Российская Федерация пока не буду. Там платить и платить. Годами. Германия вон до сих пор платит за преступления бравых хлопцев в черных мундирах.
Што? Денег нету?
Кого волнует ваше горе? Меньше надо было тряпки с "Искандерами" напяливать, кукиши в сторону США тыкать и с автоматами через нашу границу шоркаться.
Так шо вы там держитесь...
P.S. Приношу свои извинения за ненамеренное введение в заблуждение. Закон Трампом ПОКА не подписан. Просто сегодня вице-президент США объявил о его скором и неприменном подписании. В "Интерфаксе" работают такие "профи", что уже нормально с аглицкого перевести не в состоянии", - говорится в сообщении.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Крым, извинения, возвращение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх