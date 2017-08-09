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Права переселенцев во время проверки по месту жительства
Правозащитная организация подготовила свод правил для внутренне перемещенных лиц, к которым пришла проверка из соцслужб. Подобные рекомендации были разработаны БФ «Право на защиту» при поддежке Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).
Проверка места жительства внутренне перемещенного лица (ВПЛ) – это визит работника управления социальной защиты населения (УСЗН) или рабочей группы в жилое помещение, где проживает ВПЛ, для проверки достоверности указанной в заявлении на получение социальных или пенсионных выплат информации о его фактическом месте проживания.
Проверка места жительства ВПЛ:
предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июня 2017 № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам». В постановлении указано, что для того, чтобы ВПЛ могло получать свои социальные или пенсионные выплаты, необходимо проверять факт того, что это лицо действительно проживает по адресу, указанному в его справке ВПЛ;
предусмотрена только по тем ВПЛ, которые получают пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), пожизненную государственную стипендию, все виды социальной помощи и компенсации, материальное обеспечение, социальные услуги, субсидии и льготы на средства из государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования, ежемесячную адресную денежную помощь.
Если ВПЛ не претендует на получение пенсионных, социальных выплат, услуг, льгот или субсидий за счет средств государственного бюджета, проверять его не имеют права.
Виды проверок:
первая проверка должна осуществляться в течение 15 дней со дня получения УСЗН заявления о назначении выплат лицу, которое только что встало на учет ВПЛ, или которое возобновило справку ВПЛ;
регулярная проверка проводится каждые 6 месяцев после проведения первой проверки при условии, что лицо претендует на получение соответствующих выплат;
дополнительная (в период между регулярными), при наличии:
информации об изменении ВПЛ фактического проживания без уведомления в 10-дневный срок об этом УСЗН по новому фактическому месту жительства / пребывания;
информации о возвращении ВПЛ на временно оккупированную или неподконтрольную территорию Украины или его выезде за границу;
сообщение от Ощадбанка о непрохождении физической идентификации ВПЛ;
рекомендаций Минфина по результатам проведения верификации социальных выплат с указанием конкретных причин для прекращения соответствующих выплат.
Проверку проводят:
как правило, работники УСЗН, в которых человек получил справку ВПЛ;
в исключительных случаях, для проведения дополнительных проверок могут создаваться рабочие группы;
в состав рабочей группы совместно с работниками УСЗН могут входить представители органов внутренних дел, миграционной службы, Службы безопасности, Национальной полиции, Госфининспекции, Госаудитслужбы и Пенсионного фонда;
состав рабочей группы утверждается решением районных администраций или исполнительных органов местных советов;
рабочая группа не может состоять исключительно из представителей правоохранительных органов.
Во время визита рабочей группы требуйте ознакомления с приказом о личном составе рабочей группы.
Что делать, если вы переехали жить по-другому адрессу, но хотите получать свои социальные или пенсионные выплаты?
В течение 10 дней вам необходимо после переезда уведомить об этом УСЗН по новому месту жительства.
Проверка места жительства не проводится, если ВПЛ:
находится на обслуживании в территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг);
получает образование в дошкольных, школьных, профессионально-технических и высших учебных заведениях (студенты дневной формы обучения).
В таком случае УСЗН направляет в соответствующий орган (учреждение) запрос о подтверждении пребывания или учебы ВПЛ в таком органе (учреждении).
В случае письменного не подтверждения факта нахождения / учебы ВПЛ, сотрудники соцслужбы проводят проверку такого лица по общей процедуре.
Заведение, в котором ВПЛ получает образование, в случае длительного (свыше 60 дней) непосещения учреждения обязано сообщать в УСЗН.
Если при проверке вы отсутствовала дома:
проверяющий работник обязан оставить Вам уведомление о необходимости явиться в УСЗН в течение 3 дней;
если вы не появились в УСЗН (не получили сообщение, не имели возможности и т.д.), вам должны прислать дополнительно заказное письмо о необходимости явиться в управлении в течение 3 дней.
В УСЗН у Вас не имеют права требовать документы, подтверждающие уважительность причин Вашего отсутствия дома во время проверки. В УСЗН необходимо явиться для физической идентификации, то есть предъявить документ, удостоверяющий личность.
По результатам проверки составляется акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи.
При осуществлении проверки уполномоченное должностное лицо ОБЯЗАНО:
представиться, предъявить служебное удостоверение и предоставить информацию о цели визита;
проинформировать ВПЛ об обязанности в 10-дневный срок письменно сообщать об изменении фактического проживания УСЗН по новому фактическому месту жительства, а также о последствиях невыполнения этой обязанности.
заполнить акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи, подписать его и предоставить лицам, в отношении которых осуществлена проверка, для ознакомления и подписи.
Проверяющий имеет право:
войти в помещение, в котором вы проживаете;
уточнять ваши ФИО, адрес проживания;
уточнять количество членов семьи, проживающих вместе, родство между ними;
узнавать, учится ли ребенок (дети) в вузах, на какой форме обучения, получает ли стипендию;
узнавать о наличии и характеристиках жилых помещений, земельных участков и транспортных средств, находящихся в собственности, владении или пользовании семьи;
узнавать сведения о дополнительных источниках существования, включая работу без трудового соглашения (неофициальное трудоустройство);
узнавать сведения по поводу покупки или оплаты услуг, стоимость которых превышает 10-кратную величину прожиточного минимума для семьи (каждая семья имеет свой прожиточный минимум в зависимости от количества членов семьи, возраста, других характеристик);
вносить указанную информацию в акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи;
предоставлять акт для подписания каждым совершеннолетним членом семьи.
Проверяющий не имеет права:
узнавать подробности вашей личной жизни;
наличие / отсутствие / местонахождение ваших личных вещей, предметов;
как вы проводите свободное время;
когда вы и другие члены семьи бываете дома;
в каких магазинах вы совершаете покупки, и какие предметы или продукты покупаете;
требовать номер телефона и присутствия родственника или знакомого, у которого вы временно находитесь;
другую информацию, которая не имеет отношения к вопросам, приведенным в перечне выше;
осуществлять обыск или осмотр ваших личных вещей;
считать количество единиц одежды, которые содержатся в квартире, мебели, техники и т.д.;
угрожать, запугивать жителей жилья или иным образом пытаться получить дополнительную информацию, которая не имеет отношения к цели обследования материально-бытовых условий проживания.
При осуществлении проверки ВПЛ:
имеют право узнать у проверяющего их должностного лица его ФИО, ознакомиться с его служебным удостоверением и информацией, внесенной в акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи;
обязаны предоставлять проверяющему их должностному лицу необходимую информацию, подписать Акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи.
для защиты прав при осуществлении проверки юристы рекомендуют:
если зафиксированные работником данные в акте не соответствуют действительности или у вас есть другие замечания, сделайте об этом соответствующую отметку рядом со своей подписью в акте;
после подписания акта попросите его копию или сделайте фото в подтверждение прохождения проверки.
В случае допущения нарушений со стороны инспектора звоните на горячую линию:
Правительства: 1545 (с мобильного) или 0800507309;
Уполномоченного по правам человека (044) 253 7589 или 0800501720;
Обязательно сообщите свои ФИО, адрес, номер телефона и в чем заключается нарушение.
Данные рекомендации и разъяснения следуют из положений постановления Правительства от 8 июня 2016 № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ».
Источник fdu.org
Теги: Донбасс, права, переселенцы, проверки
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