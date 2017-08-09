В мире наблюдается «пчелиный армагеддон»

09.08.2017 17:11

Медоносные пчёлы процветают в течение 50 миллионов лет, каждая семья, состоящая из 40-50 тысяч особей, живёт в удивительной гармонии. Однако десять лет назад пчеловоды всего мира забили тревогу: пчелиные семьи начали массово гибнуть.

Специалисты отмечают, что существует совокупность различных причин гибели пчёл.

Явление назвали коллапсом

Все причины, по которым с планеты исчезают медоносные пчёлы, установить невозможно. Эксперты пчеловодства выделяют основные, которые (пока ещё) имеют обратимый процесс:

- Отсутствие достаточного количества разнообразных цветущих растений, пригодных для питания пчёл.

- Широкое распространение монокультур, выращиваемых в промышленных масштабах («пищевые пустыни»).

- Применение гербицидов для борьбы с сорняками.

- Применение пестицидов для борьбы с вредителями.

- Инсектициды из класса неоникотиноидов.

- Пчелиные паразиты, в частности, клещ Варроа, способствующие распространению вирусов.

Специалисты подчёркивают, что гибель медоносных пчёл особенно сильно заметна в США. В 2006-2007 годах в Америке произошла массовая гибель пчелиных семей. При этом их количество на некоторых пасеках сократилось на 90%. Данное явление было названо коллапсом пчелиных семей (CCD). Впоследствие коллапс пчелиных семей наблюдали в других странах Американского континента, а также в странах Западной Европы. На данный момент CCD зафиксирован в 40 странах мира.

Опасность коллапса пчелиных семей состоит в том, что пчёлы покидают свои ульи и не возвращаются обратно. При этом, перед тем, как оставить улей, пчёлы выглядят совершенно здоровыми, то есть у них не наблюдаются клинические признаки заболеваний. На пасеках остаются пустые ульи (с мёдом, пергой, расплодом), но без пчёл.

Пчеловоды говорят, что страны СНГ пока мало затронуты этой бедой, поскольку в этих странах «прогресс» выращивания культур и использование инсектицидов и гербицидов не дошёл до американских масштабов. Тем не менее, чётко прослеживается тенденция увеличения гибели пчёл и на территории бывшего СССР.

«Нет пчёл - нет человека»

Человек может прожить без кислорода три минуты, без воды три дня, а без пчёл четыре года. Так считал известный физик Альберт Эйнштейн, который отличался гениальной прозорливостью. Цитата учёного «Нет пчёл - нет опыления - нет еды - нет человека» появилась в 1941 году в журнале «Canadian Bee Journal». Из неё следует, что гибель пчёл для человечества будет ничем не лучше глобальной катастрофы - извержения вулкана, падения метеорита или взрыва большого адронного коллайдера. Результат всё равно один.

Специалисты уверены: потеря пчёл, которым мы обязаны 1/3 всего урожая, не может пройти без последствий. Человечество лишится не только мёда. Аграрии поясняют, что список растений, деревьев, которые не растут и не дают плодов без насекомых-опылителей, довольно велик. В него входят: ореховые деревья, яблони, дыни, многочисленные ягоды, цитрусовые, лук, капуста брокколи, кабачки, фасоль, перец, баклажаны, огурцы, помидоры, конские бобы, кофе, какао, авокадо и кокосы. Более того, с этими продуктами мы получаем 35 процентов калорий, а также большинство минералов, витаминов и антиоксидантов.

Человечеству придётся «затянуть пояса» - прилавки с едой опустеют, цены на оставшиеся продукты подскочат до небес. Начнётся голод. И не стоит уповать на другие составляющие нашего дневного рациона. Так как исчезнет часть растений, скот тоже лишиться еды, а, значит, будет дефицит молока, сыров, йогуртов и, в конечном итоге, говядины.

«Скоро будем кушать поддельный мёд»

Так сказал корреспонденту «Донбасса» мариупольский пчеловод Георгий ДАНИЛЮК.

- Учёные усердно трудятся во вред человечеству, - отметил он. - Сегодня выведены путём селекции новые виды таких культур как гречка, подсолнух. Урожайность этих культур, конечно, выросла, но пчёлы от этого страдают. К примеру, в Украине в последнее время имеется дефицит гречишного мёда. Гречку или не выращивают вообще, или её посевы не интересны медоносным пчёлам.

На рынке покупателям часто вместо гречишного мёда продают тёмный, поддельный продукт. Если так и дальше будет продолжаться, не станет и подсолнечного мёда.

Пчеловод пояснил, что большую опасность для пчёл несёт изменение климата - глобальное потепление и частые перепады температур. Многие медоносные культуры стали отцветать слишком быстро. Насекомые не успевают набрать должную силу и наносить мёда в достаточном количестве хотя бы самим себе. А частые перепады температур не способствуют стабильному их развитию.

Анастасия МАКСИМОВА.