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Пять законов, которые должен знать каждый украинец
Украинцы не знают своих основных прав. Об этом говорит исследование Киевского международного института социологии. 40% украинцев убеждены, что источник власти в стране – президент, 41% ответили – народ. Среди прав, о которых украинцы чаще вспоминают право на работу – 25%, на образование – 18% и медицину – 13%. Сайт "Сегодня" собрал пять законов, которые должен прочитать каждый украинец
Конституция
Основной закон Украины. Конституция имеет высшую силу над другими законами страны. В нем прописаны основные права и обязательства граждан перед государством и государства перед гражданами.
Кодекс законов о труде Украины
Нарушение трудовых прав работников стало нормой украинского рынка труда в частности из-за того, что украинцы не знают своих прав как работников. Трудовой кодекс регулирует взаимоотношения между работником и работодателем. По исследованию HeadHanter, работодатели нарушали права 75% украинцев.
Закон о правах потребителей
Закон о правах потребителей устанавливает ответственности продавца и производителя перед покупателем. По Закону, каждый украинец имеет право на качественную услуги или товар, а также в нем прописан механизм защиты потребительских прав.
Закон о местном самоуправлении
Закон определяет ответственность чиновников городов и сел перед его жителями. В нем также закреплены права жителей территориальной общины на решение вопросов местного значения.
Закон об авторских и смежных правах
Украина в лидерах по распространению пиратского контента. Украинцам пора научиться уважать чужой интеллектуальный труд – а значит забыть о скачивании бесплатных фильмов и "ломаного" софта с торрентов.
Теги: Донбасс, закон, права, украинец
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