Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс

05.09.2017 13:08

К 1 февраля 2018 года в США будет готов отчет обо всех деньгах окружения президента РФ Владимира Путина, что приблизит девятый пакет санкций. Одновременно Курт Волкер скручивает в бараний рог помощника президента РФ Владислава Суркова, а сенаторы Маттис и Маккейн добиваются позитивного решения о передаче Украине летального оружия. На фоне приближающегося проигрыша Владимир Путин пытается вернуть себе имидж сильного и дальновидного лидера и начинает новую игру в Донбассе.

Об этом пишет политический обозреватель Олег Пономарь, передает “Диалог.UA”. По мнению эксперта, Путина пытается выдать чужую идею за свою собственную, чтобы россияне в очередной раз увидели в его образе сильного и умного лидера. Хотя хозяин Кремля четко понимает, что миротворцы будут размещены на условиях Запада и Украины.

Ранее стало известно, что Путин поддержал инициативу о введении миротворцев на Донбасс, а нардеп Ирина Геращенко рассказала, как хозяин Кремля пытается подставить Киев в вопросе введения миротворцев. Также Путин угрожает США эскалацией конфликта из-за поставок оружия.