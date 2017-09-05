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Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ
Главари так называемых ДНР-ЛНР стали искать жилье в России, и это - один из признаков того, что РФ собирается уходить с оккупированного Донбасса. Кроме того, по данным источников, Кремль уже принял решение не финансировать псевдореспублики в 2018 году. Такое заявление сделал в интервью "Апострофу" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ЮРИЙ ГРИМЧАК.
У меня есть информация из разных источников, что так называемые "руководители" этих фейковых образований (так называемых ДНР-ЛНР, - "Апостроф") сейчас начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ. Или в каких-нибудь непризнанных республиках - Абхазии и тому подобных.
Также поступала информация, что россияне начали вывозить (с Донбасса, - "Апостроф") особенно ценное военное снаряжение. Не танки с артиллерией, потому что это не настолько большая ценность...
Вывозят то, что называется особенно ценным военным имуществом. Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники.
Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает. Причем из разных источников. Последнее, что было - и это уже подтверждают неоднократно - что финансирование этих ОРДЛО в следующем году Российская Федерация прекращает. Они не закладывают расходы на "народные республики" в бюджете-2018.
Теги: Россия, Донбасс, войска, отвод
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